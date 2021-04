La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el postulante de Perú Libre, Pedro Castillo, tuvieron un empate técnico en la intención de voto de Lima Metropolitana, según la última encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República.

El sondeo telefónico reveló que la representante fujimorista cuenta con la preferencia del 31,4% de la población de la ciudad capital en contra de un 29,3% que respalda al postulante de izquierda .

Por otro lado, se registra que el voto blanco/nulo de los habitantes de la ciudad alcanza un 23,6%, las personas que aún no deciden llegan al 13,5%. Además, un 2,3% aseguró que no iría a votar o no elegiría a ninguno de los dos candidatos.

El estudio fue elaborado del 17 al 21 de abril, tras conocerse algunos apoyos de personajes políticos a los candidatos que buscan llegar al mandato. Tiene un margen de error de +/- 2,65 puntos para los resultados nacionales.

Lima Metropolitana es considerada como una macroregión y ámbito distinto, por ser también una de las mayores áreas urbanas a nivel latinoamericano.

Escenarios en regiones y sin Lima Metropolitana

Asimismo, el IEP colocó un escenario de la votación del Perú sin contar a Lima Metropolitana. En este ámbito la distancia entre ambos candidatos es mucho mayor: Fujimori Higuchi obtiene solo un 16,4% y Castillo Terrones un 47,9%.

Esto se explica porque el profesor de primaria supera a su oponente en todas las demás regiones consideradas como Perú urbano y Perú rural con un 43,6% y 56,7% respectivamente.

En el nivel de macrozonas el panorama es desalentador para la lideresa de Fuerza Popular, pues el profesor de primaria se impone en el norte del país con 41,4% de preferencia, en el centro con 45,8%, en el sur con 54,7% y en el oriente con 51,5%.

Para esta encuesta, publicada a dos semanas de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2021, fueron entrevistadas 1.367 personas de diferentes zonas del país y los resultados tienen un nivel de confianza del 95%.

Resultados ONPE primera vuelta del 11 de abril

Cinco días después de las elecciones del 11 de abril, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicó el conteo del 100% de las actas procesadas.

Pedro Castillo se ubicó en el primer lugar con 18,927% y Keiko Fujimori se posicionó en el segundo con 13,404%. La hija de Alberto Fujimori siguió marcando distancia con los otros candidatos que también disputaban el segundo puesto.

