IEP: Pedro Castillo obtiene 54,7% y Keiko Fujimori 12,3% en el sur

El próximo 6 de junio los peruanos acudirán a las urnas para conocer al próximo presidente del Perú y una de las zonas que concentra una gran cantidad de votantes es el sur, macroregión donde Pedro Castillo (Perú Libre) cuadruplica en intención de voto a Keiko Fujimori (Fuerza Popular), según la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

El candidato presidencial por Perú Libre obtiene un 54,7% de respaldo, mientras su contrincante de Fuerza Popular alcanza un 12,3% de apoyo en esta zona del Perú, la cual abarca las regiones de Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Madre de Dios y Apurímac.

El sondeo a nivel nacional también revela que un 18,4% en estos lugares votaría blanco o nulo, lo que significa una tercera parte del porcentaje que obtendría Castillo. Por otro lado, un 13% aún no decide su voto, mientras el 1,5% no iría a votar o no votaría por ninguno de los candidatos a la presidencia de la República.

Cabe resaltar que en las otras macrozonas, el docente cajamarquino también lideraría en intención de voto, con excepción de Lima Metropolitana .

La encuesta de IEP fue realizada del 17 al 21 de abril a 1.367 personas a nivel nacional con un margen de error máximo de 2,65 puntos y un nivel de confianza del 95%.

Castillo y Fujimori en la primera vuelta

Al 100% de las actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Pedro Castillo obtuvo el 18,9% de apoyo. Entre tanto, la postulante Keiko Fujimori llegó al 13,4% de respaldo.

Los dos candidatos pasaron a la segunda vuelta electoral superando a Rafael López, de Renovación Popular (11,6%), Hernando de Soto, de Avanza País (11,6%), Yonhy Lescano, de Acción Popular (9,1%), Verónika Mendoza, de Juntos por el Perú (7,8%), y a otros doce candidatos más.

