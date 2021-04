IEP: Mayoría que no sufragó en primera vuelta votará por Pedro Castillo

De acuerdo con la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), realizada para La República, la mayoría de ciudadanos que no se acercó a votar durante la primera instancia lo hará en esta segunda vuelta de las Elecciones Generales del próximo 6 de junio por el aspirante a la presidencia por Perú Libre, Pedro Castillo.

El 44% de las personas que no fueron a votar en primera vuelta ha decidido respaldar la candidatura de Castillo , mientras que solo un 20,7% ha hecho lo propio por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Migración de votos de primera vuelta, según IEP. La República

Asimismo, el 22,8% de los ciudadanos que no ejercieron su derecho al voto en el pasado 11 de abril de 2021 tiene pensado votar en blanco o nulo. De este mismo grupo, el 7% todavía no decide qué candidato elegir y un 5,4% persistirá en no acercarse a su lugar de votación.

La mayoría de los votos en primera vuelta de los excandidatos Yonhy Lescano y Verónika Mendoza irían para Pedro Castillo . Por otro lado, la mayoría de los que apoyaron las candidaturas de Rafael López y Hernando de Soto habrían elegido darle la confianza a Fujimori.

Simpatizantes de Pedro Castillo lo prefieren por sus propuestas, según IEP

De acuerdo con la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) realizada para La República, el 18% del electorado que apoya la candidatura del aspirante a la presidencia por Perú Libre, Pedro Castillo, tiene como principal motivación sus propuestas; por tanto, no se trataría de un voto en rechazo a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, o una elección por “el mal menor”.

Según el sondeo, existe un 10% que elegiría a Castillo porque “representa un cambio” y otro 10% porque “es nuevo en política”. Solo el 6% de los electores ha justificado su decisión por considerarlo como “el mal menor”.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.