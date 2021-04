IEP: mayoría que eligió a Lescano y Mendoza votará por Castillo

El próximo 6 de junio durante la segunda vuelta electoral, Pedro Castillo obtendría los votos de la mayoría de electores que eligieron a Verónika Mendoza (Juntos por el Perú) y a Yonhy Lescano (Acción Popular) en la primera fase, de acuerdo a la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

El 40,8% de los simpatizantes del excandidato acciopopulista votarían por Castillo, mientras que un 15,9% de ellos lo haría por Keiko Fujimori; no obstante, el porcentaje de votos que pasarían de Lescano a la postulante de Fuerza Popular es menor a los que sufragarán por el blanco o nulo (23,5%) y a los que aún no se deciden a quién escoger (16,5%).

Mientras tanto, el 59,5% de los electores que votaron por Verónika Mendoza apoyarán a Castillo, mientras que un 4% lo hará por Keiko Fujimori . Asimismo, el 19,8% de los simpatizantes de la candidata de Juntos por el Perú votará blanco o nulo, un 15,4% aún no decide y el 1,3% no votaría por ninguno o no acudiría a sufragar.

¿Cuántos electores que votaron por Fujimori ahora lo harán por Castillo?

El sondeo a nivel nacional del IEP revela que el 91,9% de personas que votaron por Pedro Castillo en primera vuelta continuarán con esta decisión en la segunda fase. El 0,7% de estos electores pasarían a votar por Keiko Fujimori el próximo 6 de junio. Mientras el 2,9% lo hará por el blanco o nulo y el 5,5% aún no decide.

Por el otro lado, del total de electores que respaldó a Keiko Fujimori en la primera vuelta, el 88,3% seguirá con esta decisión en la segunda etapa; entre tanto, 1,5% pasarán a sufragar por Castillo. Asimismo, un 3,5% apoyará el voto blanco o nulo y un 6,7% aún no decide.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.