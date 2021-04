IEP: El 21,2% de los peruanos votará en blanco o nulo en la segunda vuelta

El 21,2% de los peruanos votará en blanco o nulo en la segunda vuelta en la que se enfrentarán la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, contra el postulante de Perú Libre, Pedro Castillo, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) realizada para La República.

El sondeo reveló que Castillo supera por casi el doble a Fujimori en la intención de voto presidencial de cara a la segunda instancia electoral. El representante de Perú Libre se posiciona en primer lugar con un 41,5% de preferencia a nivel nacional, mientras que la lideresa de Fuerza Popular cuenta con 21,5% de respaldo.

Sin embargo, la cifra de peruanos que opta por no elegir ningún candidato es de 36,9%. En este gran grupo se encuentran los ciudadanos que van a votar blanco o nulo, con un 21,2% ; los que aún no deciden por cual postulante sufragar, con un 13,5% y quienes no acudirán a votar, con un 2,2%.

Fujimori y Castillo empatan en Lima Metropolitana

En la única zona del país en la que en la que Castillo no derrota a Fujimori es en Lima Metropolitana donde ambos tienen un empate técnico.

La investigación de IEP detalla que la representante fujimorista cuenta con la preferencia del 31,4% de la población de la ciudad capital en contra de un 29,3% que respalda al postulante de izquierda.

Esta encuesta fue realizada del 17 al 21 de abril a 1.367 personas a nivel nacional con un margen de error máximo de 2,65 puntos y un nivel de confianza del 95%.

Resultados en la primera vuelta

Al 100% de las actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Pedro Castillo consiguió el 18,9% de votos. Mientras que la postulante Keiko Fujimori llegó al 13,4% de respaldo.

Ambos pasaron a la segunda vuelta electoral superando a Rafael López, de Renovación Popular (11,6%), Hernando de Soto, de Avanza País (11,6%), Yonhy Lescano, de Acción Popular (9,1%), Verónika Mendoza, de Juntos por el Perú (7,8%), y a otros doce candidatos más.

