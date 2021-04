Pedro Castillo casi duplica a Keiko Fujimori en las preferencias de nuestra ciudadanía para la presidencia del país, según muestra la última encuesta telefónica de representación nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), investigación realizada para La República.

El estudio, que consultó a la población del 17 al 21 de abril recientes, detecta el alcance de diversas opiniones en el país, con márgenes de error de 2,8 puntos por encima y debajo de cada resultado de nivel nacional.

Aproximadamente, un 42,5% de la población votaría por Castillo y un 21,5% lo haría por Fujimori en estos días. Es decir, dos quintas partes del Perú respaldarían al líder izquierdista para que llegue a la presidencia y solo una quinta parte a la heredera del fujimorismo.

Un 21,2% haría voto en blanco o nulo y un 13,5% aún no decide por quién votar o no precisa una decisión. Es decir, cerca de un tercio de la población no elige a ninguno de los candidatos.

Castillo supera claramente a Fujimori en distintas zonas del país, excepto en Lima metropolitana. La ventaja del maestro y dirigente gremial es más pronunciada en el sur, en las poblaciones rurales, en el interior del Perú en general y provincias del centro. También le gana entre electores del oriente y del norte.

Fujimori parece tener ligera ventaja sobre Castillo en Lima metropolitana. Sin embargo, no se puede asegurar plenamente que lo supere en la capital peruana porque la diferencia está dentro de los márgenes de error.

La preeminencia de Castillo destaca entre los pobres (niveles socioeconómicos D y E). En la clase media (nivel C), el candidato de Perú Libre también tiene importante ventaja sobre su rival.

Fujimori supera a su contendor entre los peruanos más acomodados (de niveles A y B). Quienes prefieren a Castillo tienen como motivos más recurrentes sus propuestas. Le siguen el antifujimorismo, la idea de que representa un cambio y que lo ven nuevo en política.

Los que eligen a Fujimori tienen como razón más repetida el antiizquierdismo. Le siguen la consideración como el mal menor y el hecho de que es mujer.

Quienes votarían por Castillo son mayoritariamente de educación básica, pobres (D y E), hombres y de poblaciones urbanas del interior del país. Entre los que elegirían a Fujimori, predominan quienes piensan que se debe mantener el modelo económico con cambios, tienen de 40 años a más y están en Lima metropolitana.

Los electores de otros candidatos de la primera vuelta aportan al respaldo de Castillo y Fujimori con distintas cuotas.

De los votantes de Rafael López Aliaga, cerca de un tercio elegiría a Fujimori en el balotaje y una quinta parte al candidato de Perú Libre. Algo similar ocurre con los que sufragaron por Hernando de Soto el 11 de abril. De los electores de Yonhy Lescano, dos quintas partes se van con Castillo, grosso modo. De los votantes de Verónika Mendoza, más de la mitad elegirían al maestro y dirigente gremial.

Infografía - La República

