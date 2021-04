Con información de César Zorrilla/URPI-LR

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, sostuvo que el proceso de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021 es una oportunidad para entender los grandes desafíos del país.

Comentó que el Gobierno cumple con el principio de neutralidad, por los que no se refiere sobre algún candidato en particular, para no interferir como posible influencia en la ciudadanía apta para votar.

“Nosotros, como Poder Ejecutivo, respetamos el principio de neutralidad y consideramos que en general los procesos electorales son un ámbito donde se discute sobre los grandes temas, problemas y desafíos de nuestra República ”, mencionó en diálogo con este diario.

Asimismo, Bermúdez mencionó que otro de los retos en estos comicios, que se realizan durante el año del bicentenario de la independencia peruana, es el analizar el desempeño de la soberanía para elegir a sus representantes.

“Es una buena oportunidad para reflexionar sobre los grandes desafíos para fortalecer nuestra democracia”, agregó la titular de la PCM.

Los candidatos Pedro Castillo, de Perú Libre, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, son los que se mantienen en el proceso electoral del 6 de junio al obtener los porcentajes más altos en comparación con los otros 16 postulantes.

Violeta Bermúdez visitó junto al ministro de Salud, Óscar Ugarte, tres vacunatorios ubicados en Ate, Santa Anita y El Agustino. “Con mucho placer, debo decir que se vienen desarrollando de manera muy organizada, con mucho compromiso del personal de salud”, mencionó la primera ministra.

El último viernes, la representante del Gobierno pidió que los partidos políticos cumplan las medidas de bioseguridad establecidas en el marco de las campañas electorales para evitar más casos de contagios en medio de la segunda ola de la COVID-19.

“Recordar a las agrupaciones que todavía siguen en carrera que los protocolos para campañas electorales están vigentes. (...) Es una gran oportunidad para sumar esfuerzos y construir una democracia más sólida”, comentó.

