Ministro Ugarte exhorta a candidatos evitar aglomeraciones en campaña

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, se pronunció sobre la campaña electoral de cara a la segunda vuelta y exhortó a los candidatos presidenciales de Perú Libre, Pedro Castillo, y Fuerza Popular, Keiko Fujimori, evitar aglomeraciones para prevenir contagios de COVID-19.

“ Debemos reiterar el llamado de evitar, justamente, esas concentraciones . Hay que seguir las pautas que se han aprobado y que nadie debería incumplir, no debe haber mítines, no debe haber concentraciones”, expresó Ugarte a la prensa este sábado desde El Agustino, tras supervisar el proceso de vacunación de adultos mayores.

Asimismo, enfatizó que los postulantes tienen que ser responsables, ya que tienen el poder y la posibilidad de convocar a las personas a acciones multitudinarias que podrían poner en riesgo su salud.

“Hay una responsabilidad que todos debemos asumir, sobre todo quienes tienen la posibilidad de convocar a acciones que no son las adecuadas”, aseveró.

Por otra parte, el titular del Ministerio de Salud se manifestó sobre la aprobación del Congreso del nuevo texto sustitutorio que permite al sector privado y a los Gobiernos regionales comprar vacunas contra el nuevo coronavirus.

“Hemos dicho en reiteradas oportunidades que no hay ninguna disposición del Gobierno que lo prohíba. La ley que data del 2009 lo autoriza (compra de vacunas). ¿Saben cuántos importadores de medicamentos y vacunas existen en el país autorizados para importar? 868. ¿Quién de ellos ha importado? Nadie, pero no es porque lo hayan prohibido. Es porque los productores de vacunas no están vendiendo a los privados, sino a los Gobiernos ”, señaló en diálogo con TV Perú.

Respecto al tema del proceso de inmunización, Ugarte indicó que desde el siguiente viernes comenzará la inoculación a los adultos mayores de 70 años y se realizará en provincias de manera progresiva.

Ugarte sobre Sagasti

Luego de la declaración de persona no grata al presidente de la República, Francisco Sagasti, por el Gobierno Regional de Piura, Óscar Ugarte consideró que este es un hecho inaceptable por parte de las autoridades.

En diálogo con la prensa manifestó que el gobernador Servando García generó una situación confusa y una expectativa que no se basa en la realidad respecto a las dosis de inoculaciones contra la COVID-19, las cuales recibirán semanalmente.

