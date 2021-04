El escritor y premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, se refirió a la segunda vuelta electoral y aseguró que si el candidato Pedro Castillo, de Perú Libre, gana la presidencia de la República sería una “catástrofe para el país”.

“ Es importante que el Perú no caiga en la catástrofe que es Venezuela, que es Nicaragua o que es Cuba . Muchos peruanos han votado por el disgusto que les produce la corrupción que ha caracterizado la vida política del país, por el descontento con los presidentes que elegimos, eso lo entiendo muy bien”, declaró Vargas Llosa en diálogo con RPP.

“Pero la verdad”, continuó el reconocido escritor, “ es que en el caso del Perú creo que sería verdaderamente trágico que esta explosión de indignación popular nos retroceda a la condición de Venezuela, Cuba o Nicaragua, países que realmente han llegado a una situación crítica por aplicar las ideas que son desgraciadamente de Castillo y de Vladimir Cerrón”, agregó.

MVLL y su apoyo a Keiko Fujimori

Así como lo hizo en su columna titulada Asomándose al abismo, publicada el 17 de abril en este Diario, el premio Nobel de Literatura reitera que la única alternativa para segunda vuelta es Keiko Fujimori y que la candidatura de Castillo queda excluida.

“Con mucha sorpresa de mi parte, me incliné hacia Keiko Fujimori que me parece que es la que representa la posibilidad de continuar con el sistema democrático que tenemos instalado en el Perú y de que el país no se vaya a la catástrofe de la que es el mejor ejemplo Venezuela, un país riquísimo que hoy día ha expulsado prácticamente a cinco millones y medio de personas que no querían quedarse porque se morían de hambre, de falta de trabajo y todo lo que sabemos”, explicó.

Señaló también que, tras su apoyo, la lideresa del fujimorismo lo llamó y, asevera, que se comprometió a “respetar los valores que son los que garantizan la existencia de una democracia en el Perú”.

“Creo que ese compromiso es algo muy importante y que debería orientar el voto de esa cantidad de peruanos que está incierto o indeciso”, indicó.

