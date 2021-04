Keiko Fujimori tras apoyo de Kenji: “Me siento profundamente agradecida”

Durante una actividad proselitista en la ciudad de Tarma, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, agradeció a su hermano Kenji por el apoyo que este le ha dado para la segunda vuelta electoral.

Fue a través de su cuenta personal de Twitter que el menor de los Fujimori colgó un video respaldando a su hermana mayor. “Todos somos Keiko. Apoyemos a Keiko para defender el modelo económico que permite el emprendimiento del trabajo”, dijo en la grabación.

Keiko se enteró de esta publicación en Tarma y respondió: “ Me siento profundamente agradecida con este mensaje que él ha dado. Es un mensaje no por mí, sino por nuestro país . Es un mensaje por la unidad y contra el comunismo”.

Y añadió: “En esta situación tan dramática de la crisis sanitaria tenemos que buscar esos puentes y esos consensos de lograr salvar la vida y la economía de los peruanos”.

También fue consultada sobre si Kenji Fujimori podría unirse a las actividades proselitistas de su candidatura, pero ella respondió que primero quiere conversar con él y lo invitó a que se sume a su campaña.

Los dos hermanos se encuentran distanciados desde que Fuerza Popular presentó públicamente unos videos en los que Kenji y allegados a él se encontraban en presuntas negociaciones para captar votos y, así, salvar al expresidente Pedro Pablo Kuczynski de un segundo intento de vacancia, orquestado por la bancada fujimorista, en marzo de 2018.

Kenji ya había librado a PPK de un primer intento en diciembre de 2017. A cambio había conseguido el indulto a su padre Alberto. De hecho, el menor de los Fujimori fue calificado de “traidor” en un chat con los entonces congresistas de Fuerza Popular por haber negociado el mencionado indulto.

No obstante, tras la revelación de los videos, PPK tuvo que renunciar. Asimismo, el indulto que le había dado al dictador Alberto Fujimori, en la víspera de la Navidad de 2017, fue anulado por la justicia. Además, Kenji fue suspendido de sus funciones como legislador por un Parlamento manipulado por Fuerza Popular.

Actualmente, el excongresista, acusado por los presuntos delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias, en el marco del caso de compra de votos, está a la espera de que se programe una fecha para el juicio oral, en donde podrían esperarles penas de entre 11 y 12 años de prisión efectiva.

Vargas Llosa también ha respaldado a Keiko Fujimori

En estos primeros días de campaña de segunda vuelta, el escritor y premio nobel de Literatura. Mario Vargas Llosa, también ha mostrado su apoyo a Keiko Fujimori. Mediante su columna ‘Asomándose al abismo’ hizo un llamado a que el pueblo peruano vote por la candidata de Fuerza Popular porque representa “el mal menor”.

Y en diálogo con RPP ratificó su posición. “ Es importante que el Perú no caiga en la catástrofe que es Venezuela, que es Nicaragua o que es Cuba ”, dijo Vargas Llosa, en referencia a Pedro Castillo y su plan de Gobierno.

“Con mucha sorpresa de mi parte, me incliné hacia Keiko Fujimori que me parece que es la que representa la posibilidad de continuar con el sistema democrático que tenemos instalado en el Perú y de que el país no se vaya a la catástrofe de la que es el mejor ejemplo Venezuela”, agregó. Otros políticos que le han dado su apoyo a Keiko han sido el exprimer ministro Pedro Cateriano y el expostulante presidencial Rafael López.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.