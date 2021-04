Del Solar: “No podemos ser una ciudadanía que decide un voto por temor”

El extitular del gabinete ministerial durante el Gobierno de Martín Vizcarra, Salvador del Solar, se pronunció respecto a la segunda vuelta electoral en la que se enfrentan el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Del Solar consideró que la ciudadanía no debería decidir su voto por uno de los postulantes basándose en el temor.

“No podemos hacernos los que no hay motivos para tener miedo, pero creo que es crucial que no pensemos únicamente a partir del miedo. No podemos ser una ciudadanía atemorizada que decide un voto por temor ”, señaló en diálogo con RPP.

En esa línea, enfatizó en que lo importante en este momento es que los ciudadanos participen en establecer alianzas para evaluar cuál de los dos candidatos tiene una posición para lograr mayores acuerdos y consensos de llegar a la presidencia.

“Hay que buscar darle fuerza a un lugar para la ciudadanía la sociedad civil, diferentes colectivos, que busquen exigir compromisos, incluso establecer algunas alianzas con causas para ver cuál de los dos candidatos se acerca a posiciones de mayor consenso para nuestro país ”, aseveró.

Del Solar sobre Fujimori y Castillo

Durante la misma conversación, el ex primer ministro también se refirió a ambos postulantes al sillón presidencial y mencionó las preocupaciones que tiene respecto a los dos.

“Es una preocupación enorme que el partido que acompaña al candidato Pedro Castillo considere que su objetivo es llegar a través de las elecciones para tomar el poder y no soltarlo nunca más. Eso es algo que como peruanos tenemos que rechazar y es un temor que no es menor”, señaló sobre el candidato de Perú Libre,.

Mientras que sobre Fujimori recordó que ha actuado de forma “antidemocrática” en diversas ocasiones cuando ha tenido el poder y que podría actuar de la misma manera de llegar al mandato, pese a que ha prometido anteriormente no hacerlo.

“Me preocupa que (Keiko Fujimori) también tiene claras credenciales antidemocráticas en la historia de su formación, desde el movimiento de su padre hasta ella misma. Habiendo tenido la extraordinaria oportunidad de guiar al país desde una mayoría abrumadora de 73 congresistas haya sido, creo yo, la principal causante de este ciclo de ataques que ha destruido la actividad política de este quinquenio”, expresó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.