Sinceramente, ¿esperaban ganar la primera vuelta?

Habíamos mapeado la situación que se iba a venir desde febrero, en provincias se siente de manera muy diferente a Lima ... Ya en marzo la tendencia fue aplastante. El sentimiento era otro en las regiones. Ya éramos tendencia y se reflejó muy tarde en Lima, muy tarde.

Lescano fue líder en el sur hasta el vendaval de Castillo.

Considero que el perfil de Pedro Castillo, profesor multigrado de primaria, rondero, agricultor, campesino, son factores que calan mucho en el centro y sur del Perú porque uno se identifica con él, ve uno mismo al papá, al abuelo, ¿quién en su familia no tiene al menos un docente? Mi hermano lo es y es una de las profesiones menos valoradas del país.

No lo vieron venir.

En las regiones le gritaron, no al limeño porque el limeño en su mayoría viene de provincias, sino al centralismo de quienes manejan el Perú sentados en una oficina... Le gritaron: “Oye, el Perú es más grande que tu escritorio”. Eso representó Castillo, una tendencia invisibilizada. No creo no lo hayan visto venir. No lo quisieron ver venir .

Ahora, en segunda vuelta hay que convencer al indeciso.

Sí, para eso vamos a socializar la información. Hay mucha incertidumbre sobre el ideario y el plan de gobierno. Hay que decir que el plan de gobierno marca lineamientos, pero necesitamos consensos, alianzas estratégicas, y no con partidos, sino organizaciones de base, colegios profesionales, sindicatos.

Hay quienes alimentaron el radicalismo con amenazas de cerrar el Congreso, el TC...

En ningún momento en nuestro ideario, estatuto o plan de gobierno está disolver el Congreso, es una falacia. Yo soy abogada, ante todo soy demócrata. No tenemos pensado disolver el Congreso en ninguna de sus formas. La Asamblea Constituyente es un ente que coexiste con un Congreso. Lamentamos profundamente que se hayan dado voces disonantes en el partido, tomándose prerrogativas que no le corresponden, ya se les hizo el llamado de atención correspondiente.

Entonces, ¿no se atentará contra la libertad de expresión?

Por supuesto que no, somos respetuosos de los medios de comunicación, tiene que haber libertades. No va a haber ninguna ley ‘mordaza’, ninguna ley que atente contra la libertad de expresión y de prensa.

¿Tampoco se cerrarán los programas de la farándula?

Se ha tergiversado lo de la programación cultural. Quizás debamos hablar con los medios de comunicación más importantes y decirles que brinden un espacio para la cultura, de ninguna forma ponerles alguna mordaza. No se podría decir ‘este programa no me gusta’, es absurdo... Lo que sí nos parece importante es trabajar en conjunto y dotar un espacio importante para la cultura, creo que allí no habría oposición.

Sí hay fuerte presencia de Vladimir Cerrón. Hasta en el plan de gobierno va su foto.

Ese plan es anterior, es del partido. Cerrón es el secretario nacional de PL , pero el candidato, el líder para la presidencia es Castillo, con suficiente mérito, tuvo un rol importante en los reclamos justos de los docentes. El que dirige es Castillo.

¿Por qué decirle sí a Castillo y no a Keiko Fujimori?

Castillo y Perú Libre sí representan el cambio. La señora Fujimori representa la corrupción. Y no me refiero solo a los 90 sino al 2016 cuando tenía mayoría absoluta en el Congreso, y tenían su chat La Botica y Mototaxi y decía quién se reía, quién aplaudía y provocó la inestabilidad política más grande luego de la de su padre. Donde hay pobreza y no ha habido desarrollo, allí habita Keiko Fujimori. Nosotros vamos por el cambio. Puede que haya temores, pero de ninguna manera pueden señalarnos de corruptos, ni a Castillo ni a los 37 congresistas. La transformación será en consenso con la población, no se hará nada pateando el tablero.

La campaña del terruqueo se va a acentuar al 6 de junio.

Y siempre nos van a comparar con una izquierda fallida, en el caso de Venezuela, pero no nos comparan con la de Bachelet en Chile o de Mujica en Uruguay . El ser de izquierda no representa ser terruco, tampoco ser comunista, somos socialistas. La derecha y el centro deben tener representantes positivos, acostumbrémonos a que las fuerzas políticas podamos coexistir. No creo que el terruqueo llegue a buen puerto.

También se acusa que PL prioriza la estatización.

No, es falso, hablamos de una economía popular con mercados y de renegociación tributaria. No de estatizar. Consideramos que la economía social de mercado que se instauró en 1993 y en casi 30 años no nos ha aportado significativamente al desarrollo del país. Al contrario, mire cómo estamos en educación, cómo nos agarró en pandemia la salud, ni siquiera teníamos hospitales en las regiones.

Aquí, el campesino debe vender a 10 céntimos el kilo de papa y a 25 céntimos el litro de leche a las grandes empresas, tenemos gas y nos cobran 50 soles y nos vienen a decir que esta es economía social de mercado, no hay nada más falso. Consideramos que una economía popular con mercados va a lograr, en consenso con las empresas, la renegociación tributaria. No hemos hablado de estatizar, de expropiar, es una falsedad inventada por el fujimorismo y sus grupos de poder.

Cualquier reforma chocará con un Congreso fragmentado. ¿Qué pasa si no hay acuerdos?

Se debe partir de coincidencias. El candidato de AP habló de nueva Constitución. JP también. Algunos de APP coinciden con esa línea... Los consensos se deben dar. Debemos conversar. A diferencia de la señora Fujimori, que ya sabemos cómo fue la línea de su padre, pateó el tablero, cerró todo y nos dio una Constitución nefasta. Ella tuvo el poder, en el 2016 con su mayoría pudo haber hecho reformas y no las hizo.

Algunos en PL dijeron que las luchas de la mujer y LGTBI no eran prioritarias.

Hemos hablado del 10% del PBI para la educación en el quinquenio, de un porcentaje similar a la salud, del agro, de industrializar el país. ¿En qué momento vamos a restringir algún derecho? No conozco a ninguna izquierda en el mundo que lo haga. Se ha tergiversado.

Tienen puntos en común.

Una agenda común. Ahora: o apoyan a Castillo o eligen la corrupción de Keiko y se apartan de los ideales que seguimos como izquierda.

PL abrirá sus puertas...

A la izquierda y a todos los ciudadanos… No somos un partido sectario. Esto no termina en la primera vuelta ni en la segunda. Es la construcción de un partido popular, un espacio para todos y todas.

