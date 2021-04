Wilson Soto Palacios: “AP todavía no ha decidido a quién apoyar, sin embargo, creemos en un Estado de derecho”

Wilson Soto Palacios (35) llega al Congreso para integrar la bancada de Acción Popular. Se dedicó al oficio de lustrabotas al llegar a Lima, a los 14 años, desde el anexo de Lecclespampa, distrito de Paucará, provincia de Acobamba, Huancavelica. Sus clientes fueron 35 parlamentarios y asesores. Luego, con esfuerzos, estudió Derecho. Y, hoy, analiza la segunda vuelta y lo sucedido con Yonhy Lescano, candidato de su partido, en los comicios del 11 de abril.

De lustrar botas a ser congresista electo. ¿Qué siente de ese gran salto a esta responsabilidad legislativa?

Me siento muy orgulloso de haber sido lustrabotas y haber podido sustentar mis necesidades básicas de alimentación y educación. Luego de lustrabotas, trabajé en el Congreso hace 15 años. Vi a congresistas incansables en su trabajo en favor de la población y también vi a los otros. Estudié Derecho en San Marcos. Salí adelante con mucho esfuerzo y el apoyo de personas solidarias, que las tengo y las tendré presente siempre en mi corazón. La responsabilidad legislativa la asumo con mucho compromiso para devolver la confianza que mi pueblo de Huancavelica me ha otorgado y que no defraudaré.

¿AP tenía gran expectativa de pasar a segunda vuelta?

Sí, teníamos esa expectativa. Y de ser gobierno, porque tenemos un partido sólido y las propuestas que llevaba nuestro candidato estaban encaminadas a lograr el desarrollo del país sin corrupción y reducir las grandes brechas, sociales y económicas en nuestro país.

¿Qué cree que le faltó a la candidatura de Lescano?

Creo que hubo una guerra sucia llena de inventos y, finalmente, un ataque de todos contra nuestro candidato Lescano, lo cual era difícil de afrontar.

Pero ¿falló la estrategia?

En algún momento habrá tiempo y oportunidad para hacer una evaluación de lo que falló. Por lo pronto, nos sentimos satisfecho de haber logrado lo que alcanzamos pese a la guerra sucia de los partidos.

¿No se esperaban la subida de Pedro Castillo y Perú Libre?

En las dos últimas semanas se pudo apreciar que Castillo subía en varias regiones, sin embargo, no se avizoró tal escalamiento, que creo al final rebasó cualquier pronóstico.

Castillo logró ganar en diversas regiones en las que Lescano estuvo primero por varias semanas. ¿Cómo lo explica?

Creo que los profesores que apoyaban a Castillo jugaron un papel importante, finalmente las descalificaciones de todo el resto de partidos a nuestro candidato, con mentiras, inventos, hizo que los electores tomen otras decisiones.

En esta segunda vuelta, las primeras encuestas ubican a Castillo primero y lejos de Fujimori. ¿A qué se debe esto?

Las encuestas son fotos del momento. Creo que por un lado los peruanos perciben a Keiko Fujimori como sinónimo de corrupción y abuso de poder y por el otro lado, a un profesor que es el ‘mal menor’.

¿Observa que hay mucha polarización en esta segunda vuelta, mucha agresión?

En las redes sociales se puede ver ello, agresiones e insultos a ambos candidatos. Esperemos que, con los debates que se programen, los candidatos puedan sustentar sus propuestas para que los ciudadanos podamos elegir sobre las ideas y propuestas.

¿A quien apoyará AP en esta segunda vuelta?

Todavía no hemos tocado el tema, sin embargo, AP cree en la democracia y la vigencia de un Estado constitucional de derecho. En los próximos días tomaremos una decisión.

¿Cree que será una decisión de consenso o habrá posiciones encontradas?

En AP tomamos decisiones luego de análisis y debates internos y estamos seguros de que la decisión será pensando en lo mejor para el país.

Lescano dice que no se debe apoyar a ninguno, pero Mesías Guevara muestra cierto acercamiento con Castillo… ¿qué posición primará?

Bueno, creo que siempre primara la decisión que tome el partido en su conjunto.

Habrá un Congreso fragmentado, con 10 bancadas, ¿están listos para los consensos?

El Congreso es precisamente un espacio de permanente debate y los acuerdos a los que arribemos esperamos que no sean solo por la fuerza de los votos, sino principalmente por las motivaciones razonables en beneficio de los peruanos y no de ciertos sectores interesados.

¿Cuáles serán sus primeras acciones al asumir el cargo?

Debo ir a Huancavelica para agradecer la confianza hacia mí, coordinar con la población las acciones inmediatas que me encomienden, ello en cumplimiento de mi función de representación. Verificaré y exigiré al Ejecutivo la atención inmediata con la vacunación contra el Covid-19, y la atención al sector Educación, considerando que Huancavelica siempre ha sido olvidada por todos los gobiernos de turno, y ahora no es la excepción.

Finalmente, ¿qué espera de esta segunda vuelta?

En principio que los candidatos expongan sus ideas razonables sobre el destino que debe seguir nuestra nación y que el voto sea realizado con mucha responsabilidad y seriedad considerando las propuestas viables de los candidatos.

¿Tiene la esperanza de que tendremos un buen gobierno?

La esperanza es lo último que se pierde. Tenemos un territorio muy rico, con trabajadores, emprendedores, que nunca nos damos por vencidos y con capacidad y fuerza para luchar por nuestra soberanía.

