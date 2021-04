Levitsky: Pedro Castillo es muy radical y Keiko Fujimori es la más impopular

Steven Levitsky, profesor de Gobernabilidad de Harvard, señaló que el Perú se encuentra en una “situación altísima de incertidumbre” de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021 por las posturas de los dos candidatos presidenciales.

En cuanto a Pedro Castillo, de Perú Libre, refirió que ha presentado “ideas radicales” como en la modificación de la carta magna, pero que no lo considera como una amenaza porque, de ser gobierno, no tendría mucha popularidad.

“ No hay ninguna duda de que Castillo tiene o ha tenido algunas ideas radicales , antisistemas, un proyecto no muy claro de reformar la Constitución. Se puede hacer esto de una manera institucional, legal, democrática, como está ocurriendo en Chile, pero hemos visto un proyecto autoritario de imponer una nueva Constitución de manera plebiscitaria y termina destruyendo la democracia”, declaró a RPP.

En comparación a otros mandatarios de izquierda que han estado en el poder, Levitsky comentó que el maestro cajamarquino no sería una amenaza para el país porque, de ser gobierno, no tendría mucha popularidad.

“ Pedro Castillo sería más débil que un presidente Chávez, que un presidente Correa o Morales . No tiene un partido fuerte, no va a ser muy popular, la economía está muy mal y es muy diferente que Evo y Correa. Y algo importante, parece que los militares no estarían con él”, explicó.

A ello se suma, reiteró el experto, que no contaría con gran presencia en el Parlamento, a diferencia de los expresidentes de Bolivia y Ecuador. Ello, afirmó, no le permitiría implementar un “proyecto bolivariano”.

“No va a tener mayoría en el Congreso, no va a tener el apoyo del 70%, 80% como tenía Evo o Correa, y no va a tener a los militares. Sin esos elementos dudo francamente que podría concretar un proyecto bolivariano”, sostuvo.

“Keiko Fujimori es la reina de la impopularidad”

Sobre la lideresa de Fuerza Popular, Levitsky indicó que ya no cuenta con el mismo respaldo que gozaba en las campañas de 2011 y 2016. Aseguró que aquello es por la acusación de corrupción que pesa en su contra.

“ Keiko Fujimori es mucho menos popular que en 2011 o 2016, y eso se debe a los problemas de corrupción o de lavado de dinero, la acusación que tiene. Y segundo, por el comportamiento del fujimorismo en el Congreso, que no fue aprobado por la población”, señaló.

En esa misma línea, recalcó que Fujimori Higuchi “es la reina de la impopularidad”, hecho por el que está en el segundo lugar en la intención de voto, de acuerdo con los últimos sondeos.

“Lo que más me llama la atención viendo las encuestas después de la segunda vuelta es que esa señora es muy impopular. Con la muerte de Alan García, ella ya es la reina de la impopularidad en Perú . Es la política más impopular en el país y por eso está perdiendo ante Pedro Castillo, que no es un político muy popular y no tiene la mayoría con él”, agregó.

Por otro lado, el politólogo expresó que no causa asombro el respaldo de Mario Vargas Llosa a la hija del exdictador Alberto Fujimori. No obstante, alertó que ella podría “concretar acciones autoritarias”.

“No me sorprende el apoyo de algunos liberales de derecha a Keiko Fujimori. No es una decisión que tomaría yo, porque creo que el fujimorismo sigue siendo muy peligroso para la democracia y, a diferencia de Castillo, Keiko Fujimori sí tendría el poder para concretar algunas acciones autoritarias ”, zanjó.

