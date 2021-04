Keiko: Tenemos que sumar el esfuerzo de privados para vacunación gratuita

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, manifestó que en un eventual gobierno suyo se priorizará la adquisición de vacunas por parte de privados, pero exigiendo que estas sean aplicadas de manera gratuita.

“En nuestro plan de gobierno, decimos que el Estado tiene que hacerse cargo de la población vulnerable y de la primera línea de atención en salud, pero tenemos que sumar el esfuerzo de las iglesias y de la empresa privada para que vacunen gratuitamente ”, declaró a la prensa desde Junín.

Sin embargo, desde la actual gestión de Francisco Sagasti, esta posibilidad fue descartada, porque la compra por parte de compañías privadas puede ocasionar desigualdad en el acceso.

“Lo que no queremos es que el que tenga plata se vacune y el que no, no. Por equidad, debe hacerse un padrón general para la vacunación”, comentó el mandatario en Cuarto Poder a inicios de marzo.

Sagasti Hochhausler detalló que ese escenario de intervención de privados ocurriría cuando haya disponibilidad abundante de las vacunas contra la COVID-19, ya que en este momento son un bien escaso.

Incluso, al respecto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) afirmó que si las dosis contra el SARS-CoV-2 eran compradas fuera del Estado, podría generarse una ampliación de las inequidades.

“El uso de las vacunas por pago del bolsillo puede ampliar las inequidades que desafortunadamente la pandemia ha subrayado tanto en la atención”, refirió el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, el pasado 7 de abril.

“Hay que reactivar los programas sociales”

Por otro lado, la lideresa de Fuerza Popular expresó que otra de sus iniciativas sería la reactivación de ayudas sociales, como el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA).

“Hoy las personas pierden la vida no solamente por falta de salud, sino también porque tienen hambre. Hay que reactivar los programas sociales como el PRONAA , a través de los comedores populares, los clubes de madres; e incluir más ollas comunes a escala nacional”, apuntó.

Conversaciones con Hernando de Soto

El último jueves, Keiko Fujimori anunció que ya se ha reunido con el expostulante presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, y que han hablado sobre propuestas.

“ Yo he conversado con el señor De Soto . Hemos intercambiado ideas, hay algunas iniciativas que me parecen interesantes“, expresó en declaraciones difundidas por Canal N.

Agregó que su partido busca “ recopilar las mejores iniciativas de todos los grupos políticos y hacer una propuesta mucho más amplia . El próximo Congreso y Gobierno necesitan de consensos y eso es lo que estamos generando con los diferentes grupos políticos. Acá no estamos buscando alianzas partidarias, estamos buscando una alianza por el bicentenario de nuestro país”.

