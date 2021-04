El plan de Pedro Castillo al deslindar de Cerrón y Maduro, según expertos

En estas últimas semanas varios miembros de Perú Libre han brindado diversas declaraciones a la prensa sobre lo que pasaría en un eventual gobierno liderado por Pedro Castillo; sin embargo, el candidato presidencial dio un paso al frente, los desautorizó y dijo ser el único calificado para informar acerca de ello.

“Quedan totalmente desautorizadas segundas o terceras voces para salir adelante y decir lo que no es conveniente, porque nosotros lo primero que tenemos que hacer es respetar al país. No puede lanzarse cada uno por su lado”, declaró a Exitosa el último jueves.

Asimismo, Castillo entró en contradicciones con el programa de la organización que lleva la firma de Vladimir Cerrón y rechazó que vaya a estatizar las empresas mineras. En ese sentido especialistas ya habían informado que una de las debilidades del postulante era estar vinculado al secretario general del partido.

“Eso es el ideario (y no el programa de Perú Libre). Nosotros hemos trabajado otro programa para el gobierno, y más allá de lo que diga o deje de decir Vladimir Cerrón, el que va a gobernar soy yo, Pedro Castillo. Nosotros queremos solucionar los grandes problemas que tenemos en el país”, comentó.

Por su parte, Cerrón, así como la virtual congresista, Zaira Arias —quien también había hecho declaraciones a la prensa— aceptaron lo dispuesto por el aspirante al sillón presidencial, quien enfrentará a Keiko Fujimori el próximo 6 de junio en la segunda vuelta electoral.

Sería una estrategia deslindarse de Cerrón

Para Alejandro Mejía, politólogo y docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Castillo ha optado por mantener un discurso moderado en esta segunda vuelta y eso ha provocado las contradicciones con Cerrón.

“ Castillo intenta calar con un discurso más conciliador, que aunque no quiera reconocerlo, se está moderando . Sabe que está generando ciertos temores en sectores económicos en el país”, indica.

En ese sentido, el especialista manifiesta que las contradicciones entre el secretario general y el candidato de Perú Libre son contraposiciones que suelen suceder en la segunda vuelta cuando “prestas un partido para que alguien postule para las elecciones”.

“Lo que hay es una contraposición de los intereses que tiene cada uno. Todo este origen viene de que la izquierda llega a estas elecciones desunidas. Verónika Mendoza y todos los demás fueron por su lado porque justamente esta ala más radical de la izquierda, que es Cerrón y otros actores, es lo que generaba más temores”,

Para la profesora en ciencias política de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Marylia Cruz las declaraciones de Pedro Castillo son legítimas y estratégicas.

“Cerrón no está presentándose en la plancha presidencial como en un inicio y estratégicamente no aporta mucho, al contrario resta ciertos votos en un sector de la población. Castillo tiene noción de que lo que se juega aquí es más grande que egos personales”, opina.

“Esta apuesta (de desautorizar a Cerrón) es estratégica y también demuestra que es real el sentir de Castillo al quitarle un poco de voz”, añade.

En esa misma línea, Cruz comenta que lo que hizo el candidato es importante, debido a que se hace cargo de sus declaraciones e intenta deslindarse de las que pueden realizar otras personas.

“Es importante decir: ‘yo soy responsable de lo que digo’, una cosa fundamental presentándose como candidato, porque también uno no puede hacerse cargo de todos las distintas personas que salgan a declarar”, explica.

Vladimir Cerron

No quiere copiar a Nicolás Maduro

El aspirante a Palacio por Perú Libre se dirigió abiertamente al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y le pidió que antes de hablar sobre las Elecciones Generales 2021, primero resuelva los problemas de su país.

“Acá no hay nada de chavismo ni de otra cosa. Los problemas que se han vivido en otro país que lo resuelvan ellos. Quiero decirle abiertamente al señor Nicolás Maduro que, por favor, si hay algo que tiene que decir concerniente al Perú, primero que arregle sus problemas internos “, dijo a Exitosa.

Con esa declaración Pedro Castillo podría también haberse distanciado del ideal de Cerrón, quien ha mostrado su simpatía por el gobierno de Maduro y en varias ocasiones ha dicho que en el país norteño no existe una dictadura.

Mejía asevera que la distancia que ha tomado el candidato de Maduro buscaría proyectar que en un eventual gobierno suyo no se copiará el modelo venezolano. Asimismo, para el docente de la UNMSM, Castillo intentaría parecerse más a los gobiernos de los expresidentes Evo Morales, en Bolivia y Rafael Correa, en Ecuador.

“Que ahora Castillo se deslinde de Maduro es una moderación también. Está tratando de decir que el proceso que ellos buscan en el país tiene una originalidad y no una copia por los resultados que ha traído Venezuela”, sostiene.

“ Parece que está viendo el ideario de Bolivia y Ecuador en sus buenos momentos cuando iniciaron todos estos procesos de cambios en estos países”, agrega.

Cruz menciona que el postulante marcó una distancia con el sucesor de Hugo Chávez y está intentando que no intervengan otros países en las elecciones generales peruanas.

“Si tienes una anticampaña en la que te asemejan con Venezuela sino también tienes migrantes y testimonios de lo que sucede en ese país, tienes que marcar una distancia. Está tratando de que no haya mucha intromisión de otros países en las elecciones”, dice.

Por otra parte, la docente considera exageradas y tendenciosas las comparaciones que se hacen entre el dictador y el candidato peruano, ya que encuentra muchas diferencias entre ellos.

“Si uno contrasta las afirmaciones que hacen comparando a Castillo con Venezuela, me parece exagerado porque no tiene mayoría en el Congreso, no tiene el apoyo de los militares y varias otras características”, asevera.

