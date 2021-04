Castillo: “Hemos enfrentado siempre al terrorismo y lo seguiremos haciendo”

El candidato presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo, recalcó que no tiene ningún tipo de relación con organizaciones terroristas. Aseguró que su postura siempre ha sido de combate a este tipo de actos.

“ Hemos enfrentado siempre al terrorismo , seguiremos manteniendo esa defensa por la tranquilidad del pueblo peruano y lo seguiremos haciendo . Ser presidente del Perú no me quita a mí esa voluntad y ese vínculo que tengo con mis ronderos. Seguiré siendo rondero a la vez que sea presidente de la República”, dijo en diálogo con RPP.

Al ser consultado por posibles nexos con el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) durante las marchas de maestros de años atrás, Castillo Terrones insistió en que no existe coalición alguna.

“ Rechazo rotundamente esos vínculos (con Movadef) que siempre han querido salir a la palestra . El mismo señor Carlos Basombrío direccionó esas cosas y al final él solo se ha caído porque no ha podido demostrar. Por el contrario, ha encontrado un respaldo mayoritario no solo de los maestros a mi persona, sino también de los ronderos”, manifestó.

Además, señaló que se ha pretendido relacionarlo con este tipo de actitudes para afectar su campaña, pero que para él prima el país y no el “terruqueo”.

“Rechazar este vínculo que se me ha querido tender y al final no ha funcionado el terruqueo que se ha venido dando . Ahora aparecen con otra cosa. A mí no me interesan las expresiones mediáticas, me interesa el país”, alegó.

“Soy el único vocero por encargo del pueblo y del partido”

Por otro lado, el docente cajamarquino recalcó que él es la única persona autorizada para hablar sobre un eventual gobierno suyo. Con ello, ratificó que Vladimir Cerrón no podrá comentar sobre su candidatura o posible administración del Estado.

“El pueblo está dando facultades y la confianza a un partido y a una persona que es Pedro Castillo. Soy el único vocero por encargo del pueblo y por encargo del propio partido ”, expresó.

Agregó que no habrá ningún cambio de postura por parte de su agrupación política por este nuevo discurso donde desplaza a Cerrón, quien es el secretario general de Perú Libre.

“Acá no se ha cambiado, no hay ninguna hoja de ruta que hay que cambiar . La única ruta que ha estructurado es el pueblo peruano. En ese contexto, nos ratificamos con el planteamiento inicial que hemos tenido en la primera vuelta, sostuvo.

