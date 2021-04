Pedro Castillo sobre concertación con el Congreso: “No tiene tinte político”

Pedro Castillo Terrones anunció que, si llega a ser Gobierno, liderará una concertación sin intereses particulares con las bancadas del Congreso y logrará el respaldo requerido para someter a referéndum la propuesta de cambiar la Constitución Política del Perú.

A través de una improvisada rueda de prensa tras una actividad proselitista, el candidato a la presidencia por Perú Libre resaltó que el consenso debe basarse en la voluntad de la ciudadanía , por lo que señaló que las organizaciones políticas son las llanadas a ser las intermediarias.

“La concertación es con el pueblo, los partidos políticos no están en una isla, están en el pueblo. Si hablamos del pueblo en forma organizada políticamente, estructuralmente, socialmente, culturalmente, la tenemos que hacer”, declaró a la prensa durante la tarde de este jueves.

“La convocatoria de la gran concertación no tiene tinte político, religioso, ni económico. Acá los ricos y los pobres, los gringos, los cholos, los feos, los bonitos, sacamos adelante al país porque el Perú tiene que ser para todos”, continuó.

Hasta el actual conteo de la ONPE, el nuevo Parlamento 2021-2026 tendrá la participación de 10 bancadas. El partido Perú Libre será la primera minoría al lograr 37 curules; sin embargo, con esa cantidad de escaños requerirá llegar a acuerdos con otras agrupaciones políticas ante cualquier iniciativa legal .

“Tenemos, por no decir una sorpresa, concerniente a las vacunas”

Por otro lado, Pedro Castillo resaltó que, a pesar que en el plan de gobierno no se especifica ninguna propuesta concreta para combatir la pandemia del nuevo coronavirus porque, según comentó, se trabajó antes de la llegada de la enfermedad, continuará defendiendo la salud de los peruanos.

“El partido Perú Libre tiene un ideario. Hoy estamos en otra realidad, eso no quiere decir que no priorizaremos lo emergente. No se trata de actualizar en un papel. Vamos a asumir la defensa de este derecho constitucional de la salud. Nosotros ya tenemos, por no decir una sorpresa, concerniente a las vacunas y al tratamiento que se va a dar al tema de la pandemia”, mencionó.

El aspirante a la presidencia señaló que aún no adelantará las acciones referente al tema de salud que están trabajando porque son respetuosos del Gobierno de transición dirigido por Francisco Sagasti. “Perú Libre lo asumirá el 28 de julio, con propuestas claras, emergentes y vacuna de calidad”, enfatizó.

Asimismo, indicó que se ha reunido con compatriotas de Chile, Estados Unidos, Alemania y Francia: “Hay organizaciones que se han auto convocado y solicitan nuestra presencia para ver cómo vamos a direccionar no solamente nuestra campaña, sino para ver los grandes problemas de los compatriotas allá”.

