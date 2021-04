Pedro Castillo: “Los únicos que quitan casas son los bancos”

El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, se pronunció sobre las afirmaciones que señalan que tiene la intención de expropiar bienes inmuebles en caso gane la presidencia de la República. El maestro de escuela negó que vaya a aplicar esta medida en un eventual Gobierno suyo.

“Acá no hay chavismo, no hay comunismo, no hay que te quito tu casa. Hoy en día, los únicos que nos han quitado las cosas son los bancos y el sistema neoliberal ”, declaró el aspirante al sillón de Pizarro en diálogo con Exitosa.

Señaló que estas versiones responden a un intento de “terruqueo” por parte de sus opositores para desprestigiar su candidatura. “No les funciona esto y aparecen con otra cosa, me han dicho de todo”, expresó

“ Decir que te van a quitar tu casa, tu terrero, ¿de dónde ha salido eso? Nosotros sabemos muy bien que las cosas se adquieren con el sudor de la frente y tenemos que respetar. (…) Los que tienen su fortuna la vamos a cautelar legalmente. (…) No hay nada de chavismo ni de otra cosa”, prolongó.

El profesor también deslindo de posiciones extremistas y de índole radical del país, y aseguró que como rondero, ha contribuido a la pacificación del Perú.

Castillo afirma que él gobernará, no Cerrón

De igual forma, el postulante presidencial Pedro Castillo se desmarcó de Vladimir Cerrón, sentenciado por corrupción y líder de la agrupación Perú Libre, quien en estos últimos días ha estado muy activo en Twitter.

“Eso es el ideario (y no el programa de Perú Libre). Nosotros hemos trabajado otro programa para el Gobierno, y más allá de lo que diga o deje de decir Vladimir Cerrón, el que va a gobernar soy yo, Pedro Castillo. Nosotros queremos solucionar los grandes problemas que tenemos en el país”, comentó en Exitosa.

Asimismo, reiteró que respetará la actual Constitución del 1993 “hasta que el pueblo decida”. “Si el pueblo decide que no se cambia, entonces no lo cambiaremos. Seremos un gobierno no solo democrático sino constitucional”, concluyó.

