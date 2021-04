Pedro Castillo: Está pendiente una conversación con Hernando de Soto

El aspirante a la presidencia con Perú Libre, Pedro Castillo, contó que aún le falta conversar con el expostulante de Avanza País Hernando de Soto de cara a la segunda vuelta electoral del próximo domingo 6 de junio.

“ Está pendiente una conversación (con Hernando de Soto) . Yo saludo al señor Hernando de Soto. Creo que, por la situación de la pandemia, no podemos tener una reunión así presencialmente, pero vamos a ver de qué manera nos podemos reunir en estos próximos días”, manifestó este jueves durante una entrevista en Exitosa.

En efecto, el representante del partido del lápiz aseguró que, además del encuentro con el economista, intentará dialogar con los líderes de los diferentes partidos políticos, por lo que tampoco descartó considerar algunas de sus propuestas.

“Por supuesto (que puedo reunirme con Hernando de Soto). No entiendo por qué se piensa que Pedro Castillo solo puede llamar a la gente que solo está a su lado. Se puede llamar a Hernando de Soto (….). Mis saludos no solo a él, sino a todas las fuerzas políticas del país . Creo que no hubo una oportunidad de pasar a una segunda vuelta con los demás partidos políticos, pero no archivemos su plan de gobierno”, expresó.

En esa misma línea, Pedro Castillo explicó que su llamado a las organizaciones políticas se da para ver lo mejor para el Perú.

Además, mencionó que su objetivo es juntar a la juventud, la experiencia y los mejores programas de gobierno para “sacar adelante el país sin miramientos ni juzgamientos”.

“No voy a ver al Perú solo desde adelante, sino también a todos los costados. Yo he recorrido el país y sé cómo se desangra en el marco de la desigualdad, de la pobreza y de la justicia. Lo único que chorrea son los actos de corrupción, por eso tenemos que empezar a ordenarnos”, añadió.

