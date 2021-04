Pedro Castillo desautoriza a Zaira Arias como vocera de Perú Libre

Tras las declaraciones de Zaira Arias, congresista electa por Perú Libre, respecto a la convocatoria de una Asamblea Constituyente y cierre del Congreso de la República, Pedro Castillo la desacreditó como portavoz del partido.

“ Quedan totalmente desautorizadas segundas o terceras voces para salir adelante y decir lo que no es conveniente, porque nosotros lo primero que tenemos que hacer es respetar al país. No puede lanzarse cada uno por su lado”, dijo en diálogo con Exitosa.

Aseguró que él será la única persona de Perú Libre que podrá brindar declaraciones acerca de lo que sería un eventual gobierno suyo, con lo que deslizó que Vladimir Cerrón tampoco podría referirse a este tema.

“(¿De ahora en adelante el único que puede hablar sobre lo va a ser el gobierno es Pedro Castillo?) Así es. Necesitamos seriedad, responsabilidad, y las cosas no pueden irse a hablar sueltamente en cada medio de comunicación como me parece . El país necesita orden”, agregó.

“Estamos llamando a un gobierno de la más amplia concertación”

Por otro lado, aseguró que para un posible gobierno suyo buscará que se incorporen distintas personas, que van “más allá de los partidos”. Dicha convocatoria, afirmó, será para lograr la “descentralización económica”.

“ Estamos llamando a un gobierno de la más amplia concertación para llamar a las personas más entendidas en administración, distribución de la riqueza. Llamamos a todas las personas que estén comprometidas con el país para ver de qué manera hacemos más efectivo el acto de la descentralización económica del país”, sostuvo Castillo Terrones.

“Vamos a responder jurídicamente”

En cuanto a la denuncia presentada en su contra por el periodista César Vignolo, por haber omitido información en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el candidato de Perú Libre dijo que seguirá los trámites correspondientes.

“Vamos a responder jurídicamente también por ello. No nos preocupa eso”, comentó.

Además, aseguró que la compañía en cuestión no llegó a funcionar porque fueron “asfixiados”, es decir, presentaron problemas para iniciar su funcionamiento.

“La empresa nunca operó, nunca registró. Jamás ha operado, nunca se ha formalizado, no hubo esa empresa. Solamente hubo la intención de querer registrarla, iniciar una situación emprendedora, pero fuimos asfixiados . No se pudo, la Sunat no nos dio la posibilidad”, puntualizó.

