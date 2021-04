Keiko Fujimori: “La segunda vuelta está para cualquiera de los dos candidatos”

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se refirió a los resultados de la última encuesta de Datum, que la posicionan en segundo lugar en la intención de voto con un 26%. Indicó que tanto ella como Pedro Castillo, de Perú Libre, tienen oportunidad de ganar.

“Yo creo que la campaña, la elección de segunda vuelta, está para cualquiera de los dos candidatos . Así que con mucho entusiasmo, con fe, con esperanza, iniciamos esta campaña”, dijo en diálogo con Canal N.

Aseguró que su enfoque para la segunda ronda de las Elecciones Generales 2021 está en quienes aún no conocen sus propuestas y los que todavía no definen su voto.

“La campaña recién está empezando. Nuestro objetivo es dirigir nuestro mensaje, sobre todo a quienes no nos han escuchado en primera vuelta . Como señala la encuesta, hay un bolsón muy grande de personas que todavía no saben por quién votar, o que están pensando votar en blanco”, agregó.

El sondeo de de Datum para El Comercio reveló que si los comicios fueran mañana, el 41% de la población votaría por Castillo Terrones, de Perú Libre, mientras que el 26% lo haría por Fujimori Higuchi, lideresa de Fuerza Popular.

“Dice una cosa, pero luego hace otra”

Respecto a su adversario, Fujimori lo calificó de “clon real de Hugo Chávez” porque realizó un cambio de discurso. En ese sentido, afirmó que ahora sus palabras son “poco o nada creíbles”.

“Creo que ahora sí es un clon real de Hugo Chávez, porque dice una cosa, pero luego hace otra . Durante toda la primera vuelta ha señalado que va a cambiar la Constitución, que va a convocar a una Asamblea Constituyente. Entonces, ahora es poco o nada creíble que él desautorice o se aleje del señor Cerrón”, sostuvo.

Además, expresó que la postura de otros miembros de Perú Libre “ha sido clara” respecto a la disolución del Parlamento y a la censura de medios de comunicación.

“Todos los voceros han sido muy claros en que van a cerrar el Congreso, que van a revisar los contenidos de los programas de televisión, que piensan cerrar programas, eso es muy preocupante”, insistió.

Ante las afirmaciones de voceros de su partido, Pedro Castillo desacreditó a Zaira Arias y Vladimir Cerrón como portavoces de la agrupación política del lápiz.

“ Quedan totalmente desautorizadas segundas o terceras voces para salir adelante y decir lo que no es conveniente, porque nosotros lo primero que tenemos que hacer es respetar al país. No puede lanzarse cada uno por su lado”, declaró a Exitosa este jueves.

“Ponen en riesgo nuestra democracia”

Keiko Fujimori manifestó que lo dicho por voceros de Perú Libre representan “pésimas señales que ponen en riesgo nuestra democracia”. Apuntó que ello no ocurriría en un eventual gobierno suyo.

“ Aprovecho para ratificar mi absoluto compromiso con la democracia, independencia de poderes, absoluta libertad de expresión . De eso se puede dar fe a lo largo de mis 20 años en política. He tenido muchas discrepancias, puedo no estar de acuerdo con alguna portada de algún medio de comunicación, pero jamás he puesto una denuncia o he tenido problemas con algún medio de comunicación o periodista”, puntualizó.

Sin embargo, si de riesgos a la democracia se habla, cuando la bancada de Fuerza Popular tuvo mayoría en el Congreso de la República, esta tuvo serios cuestionamientos que señalaban su favoritismo por ciertos personajes ligados a su partido, además de rechazo a quienes consideraba sus “enemigos”.

