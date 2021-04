Espinosa-Saldaña: Para desactivar el TC es necesaria una reforma constitucional

Eloy Espinosa-Saldaña, magistrado miembro del Tribunal Constitucional (TC), señaló que no es sencillo desaparecer la institución a la cual forma parte, ya que debe pasar por una reforma.

“ Para poder desactivar una institución como esta, tendría que haber una reforma constitucional . No es que mañana me levanto y lo suprimo”, afirmó en entrevista con Canal N.

Esto en referencia a lo dicho por el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, quien sostuvo que en un eventual Gobierno suyo se desactivaría el Tribunal Constitucional, ya que solo “sirve para defender la macro y la gran corrupción”. Además, apuntó que se conformaría por elección popular.

“El nuevo Tribunal Constitucional debe ser elegido por mandato popular y cada uno de los magistrados no va a depender de una bancada que lleva intereses políticos- económicos de su entorno, sino que tienen que convertirse en los verdaderos tribunos del pueblo para defender no una constitución mafiosa, sino los derechos del pueblo ”, refirió Castillo en RPP.

Sin embargo, Espinosa-Saldaña se mostró confiado de que esto no sucedería debido a que existe una “proyección política” del próximo Congreso muy difícil al estar conformado por 11 bancadas.

“ No creo que haya una disolución del Tribunal ahora (...). Hay que manejarse en este sentido con más cuidado , la campaña todavía está comenzando. Creo que hay cosas que se dicen y después se confrontan con la realidad que demuestran que hay aspiraciones que se pueden tener, pero que hay realidades que hay que respetar”, añadió el tribuno.

Espinosa-Saldaña pide que el próximo TC cumpla con el perfil

En otro momento, el magistrado hizo un llamado a los miembros de la comisión del Congreso para la conformación de próximo Tribunal Constitucional a fin de que elijan en base a un perfil establecido.

“Yo haría una invocación para que se haga el esfuerzo para no perder cuál es el perfil de un juez constitucional. No puede ser un amigo nuestro, sino alguien independiente. No puede tomar partido, tiene que ser alguien imparcial, tiene que ser alguien que esté por encima de intereses económicos, partidarios o de grupos sociales ”, exhortó Espinosa-Saldaña.

