Isabel Cortez: “Lo primero que haré es fiscalizar a los municipios”

La congresista electa Isabel Cortez tiene como prioridades eliminar las service e industrializar la basura. Dice que votaría por Pedro Castillo el 6 de junio .

¿Cuál será la primera norma que impulsará?

El trabajo digno: eliminar las tercerizaciones, los contratos CAS, los acuerdos de locación. Las autoridades han usado estas modalidades de contrataciones para vulnerar los derechos de los trabajadores.

Usted ha dicho que la basura es oro y tiene un proyecto para industrializarla. ¿En qué consiste?

En Lima se recogen tres millones de toneladas de basura y la municipalidad cava un hoyo y la entierra . De toda esa cantidad de basura, el 80% es reciclable. Industrializando la basura estaríamos generado empleo, protegiendo la salud, el medio ambiente. Enterramos millones de soles. Es una mina de oro la basura.

En su iniciativa para proteger el trabajo del ambulante y del mototaxista cómo garantizará también el orden y la seguridad para el ciudadano.

Se necesita empadronarlos y exigir a las municipalidades que construyan más mercados para incorporar a los ambulantes. A los mototaxistas también hay que empadronarlos y junto a la Policía trabajar para que los capaciten. Con las municipalidades hay que buscar paraderos.

¿Qué piensa de la gestión del alcalde Jorge Muñoz?

Es uno más del montón que ocupa el sillón municipal.

El martes estuvo con las organizaciones de ollas comunes y usted tiene un proyecto al respecto. ¿En qué consiste?

Tengo un proyecto para el reconocimiento de las ollas comunes. En estos tiempos de pandemia han cumplido un rol muy importante. El Estado debe garantizar su continuidad, solventarlas, así como a los comedores populares.

En materia de fiscalización, ¿cuál será su prioridad?

Lo primero que voy a hacer cuando llegue al Congreso es fiscalizar a los municipios para ver en qué condiciones de seguridad y salud están trabajando . Y no solo en Lima sino a nivel nacional.

Usted se ha propuesto reducir a la mitad el sueldo de los congresistas y eliminar su seguro privado. ¿Cómo lo hará en un Congreso tan fragmentado?

Sé que será difícil porque la mayoría son de la derecha y no coinciden conmigo. Tiene que haber un acuerdo con la Mesa Directiva para cambiar el reglamento y si no me hacen caso saldremos a las calles.

¿A qué se refiere?

Los congresistas cambian con la presión social. Cuando la gente sale a las calles a protestar allí se aprueban leyes.

¿Es decir, usted va a liderar una presión social?

Así es, en esos dos puntos.

¿Qué piensa usted del actual escenario electoral entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori?

Tenemos bien claro que “la señora K” tiene las manos manchadas de sangre y lodo y no tenemos ninguna confianza de que ella nos va a representar si llega al gobierno. Así que con ella ni a la esquina. Con Pedro Castillo, antes de apoyarlo tenemos que conversar, dialogar con él.

Si le pregunto por quién votaría el próximo 6 de junio, ¿usted qué me diría?

Por Pedro Castillo. Es lo único que nos queda, un obrero de limpieza jamás va a votar por alguien que no es del pueblo. Yo le daría mi voto a un obrero del magisterio .

¿Por qué?

Tenemos programas que coinciden como el cambio de la Constitución, la protección de los recursos naturales. Eso es lo que va a defender Pedro Castillo.

