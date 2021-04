Castillo sobre denuncia en su contra: “Vamos a responder jurídicamente”

Días atrás, el periodista César Vignolo denunció a Pedro Castillo, postulante a la presidencia por Perú Libre, por haber omitido información en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Dicha demanda emitida ante la Fiscalía fue por no precisar que es representante legal de la empresa Consorcio Chotano de Inversionistas Emprendedores JOP S.A.C.

Ante lo ocurrido, Castillo Terrones indicó que seguirá los trámites correspondientes. ” Vamos a responder jurídicamente también por ello. No nos preocupa eso”, declaró a Exitosa.

Además, el docente cajamarquino aseguró que la compañía en cuestión no llegó a funcionar porque fueron “asfixiados”, es decir, presentaron problemas para iniciar su funcionamiento.

“La empresa nunca operó, nunca registró. Jamás ha operado, nunca se ha formalizado, no hubo esa empresa. Solamente hubo la intención de querer registrarla, iniciar una situación emprendedora, pero fuimos asfixiados . No se pudo, la Sunat no nos dio la posibilidad”, expresó.

En cuanto a la omisión en la declaración jurada de hoja de vida que otorgó al JNE, refirió que no consideró informar sobre la empresa porque “nunca estuvo activa” y que había olvidado su existencia.

“No la declaré porque, para mí, es como si hubiese desaparecido. Yo tampoco había recordado esa empresa porque nunca estuvo activa . Si hay que responder por la situación esa, normal, yo me someto a quien haya que responder”, agregó.

Deslinda del terrorismo

Por otro lado, Pedro Castillo manifestó que no tiene ningún vínculo con personas asociadas al Movadef o Sendero Luminoso. Afirmó que estos comentarios surgen del sector opositor porque no tienen otras propuestas.

“Rechazo, una vez más, que quede claro y zanjado, nosotros deslindamos abiertamente con situaciones o posturas extremistas en el país. Es más, como ronderos hemos contribuido a la pacificación del país. Lo que pasa es que cuando ya no hay propuestas por el otro lado, lo que quieren es satanizar y hacer ver que somos extremistas, pero acá no hay nada de extremismos ni radicalismos”, sostuvo.

Respecto a su presunto planteamiento de expropiar de bienes a la población, aclaró que ello no tendría lugar en un eventual gobierno suyo.

“Decir que te van a quitar tu casa, tu terreno, ¿de dónde ha salido eso? Nosotros sabemos muy bien que las cosas de adquieren con el sudor de la frente y se tiene que respetar”, apuntó.

Pedro Castillo lidera con 41% la preferencia electoral, según Datum

A mes y medio de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, los candidatos presidenciales Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) continúan en campaña para ganar más adeptos y consolidar el voto.

El último estudio de Datum para El Comercio reveló que si los comicios fueran mañana, el 41% de la población votaría por Castillo Terrones, mientras que el 26% lo haría por la lideresa de Fuerza Popular.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.