Cancillería expresó su preocupación por opinión de extranjeros sobre comicios

El Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer su preocupación sobre las opiniones de personas extranjeras en relación a los candidatos presidenciales que participarán de la segunda vuelta electoral.

En este sentido, hizo un llamado a respetar la participación libre de la población el próximo 6 de junio, donde se decidirá si Keiko Fujimori (Fuerza Popular) o Pedro Castillo (Perú Libre) asumirá la presidencia de la República.

“ El Ministerio de Relaciones Exteriores expresa su preocupación porque personas extranjeras estén opinando sobre las elecciones en el Perú , en una clara intromisión en asuntos internos. Es deber de todos preservar el derecho de la ciudadanía a participar libre y soberanamente el 6 de junio en la segunda vuelta electoral”, publicaron en su red social.

Como se informó, el expresidente de Bolivia Evo Morales ha opinado abiertamente sobre su preferencia al candidato del partido del lápiz, e incluso ha comparado su plan de trabajo con el que en un eventual gobierno de Pedro Castillo se podría aplicar.

“Saludamos y expresamos respeto y admiración a Pedro Castillo de Perú que tiene un programa similar al nuestro”, publicó el líder indigenista en su cuenta de Twitter.

Del mismo modo, el expresidente de Uruguay José ‘Pepe’ Mujica se mostró en contra de la candidatura de la lideresa del partido naranja , y pidió a los socialistas que apoyen al postulante “más progresista”.

“Le pido a los compañeros socialistas que tengan un grado de apertura, que apoyen la candidatura más progresista y que enfrente el terrible dilema que tiene Perú de volver a caer en el rumbo Fujimori”, sostuvo en un video publicado en Facebook este miércoles 21 de abril.

Keiko Fujimori rechaza comentarios de Evo Morales sobre elecciones

La candidata de Fuerza Popular se dirigió a Evo Morales para responder a sus comentarios sobre las elecciones en Perú y su preferencia por el opositor, Pedro Castillo.

“Hemos visto que el día de la elección él también dijo que se sentía ganador, que había perdido en Ecuador y que había ganado en el Perú. Yo le quiero decir bien claramente al señor Evo Morales: No se meta en mi país, no se meta en el Perú. Fuera del Perú, Evo Morales. Los peruanos no vamos a aceptar su ideología, el socialismo del siglo XXI”, declaró a la prensa.

