Corvetto reitera que no hubo irregularidad en las elecciones generales

El presidente de la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE), Piero Corvetto, reiteró que en las elecciones generales, que se realizaron el último 11 de abril, no hubo ningún tipo de irregularidad.

Durante una sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, realizada este miércoles, los parlamentarios cuestionaron la regularidad del proceso electoral, debido a diversas denuncias que presentaron usuarios a través de las redes sociales, en las que exponen que hubo presuntas cédulas marcadas antes de que los electores puedan escoger a sus candidatos.

De este modo, Corvetto aseveró que no se consideran este tipo de denuncias publicadas redes y solo se revisan las que son presentadas de manera formal y con un sustento detrás.

“ Insisto en que una cosa es una denuncia que puede salir en una red social, en un medio, que alguien puede decir y otra muy distinta a una impugnación que se haya hecho con el debido sustento técnico y presentado ante la ONPE. Puedo contestar respecto a ello, de las denuncias que salen en redes, yo no me puedo pronunciar porque no es propio”, manifestó.

“Quiero manifestarles con absoluta certeza que aquí no hubo ninguna irregularidad. Hubo algunos candidatos que han puesto la atención en lo que nosotros hemos explicado de manera extendida en la primera parte de mi presentación respecto al reprocesamiento de actas, 104 actas hasta ayer a las 12 a. m.”, agregó.

De este modo, el presidente de la ONPE remarcó que tiene certeza de que las elecciones se han hecho de manera íntegra y profesional. También, aseguró que responderán todas las denuncias que lleguen formalmente y ratificó que no existen las que no fueron presentadas debidamente.

Nuevo horario de votación de adultos mayores

Durante el mismo diálogo, Piero Corvetto anunció que en la segunda vuelta electoral el horario de votación de adultos mayores, personas embarazadas y con discapacidad será de 2.00 p. m. a 4.00 p. m.

De acuerdo al funcionario, este horario escalonado sufrirá la mencionada variación para que no existan problemas como los presentados en la primera vuelta de los comicios.

“Hemos hecho llegar un oficio a la doctora Carolina Martel Mejía, directora de Epidemiología del Minsa, planteando como recomendación un nuevo horario de voto escalonado en esta segunda vuelta (...) Luego de analizar el tema, hemos convenido y estamos solicitando para que se dé el visto bueno del Minsa para modificar el horario de votación para la segunda vuelta, que será el 6 de junio próximo”, dijo.

