Keiko a Evo Morales: “Fuera del Perú; no vamos a aceptar su ideología”

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se refirió a los comentarios del expresidente de Bolivia Evo Morales, quien saludó a Pedro Castillo por los resultados de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2021.

“Hemos visto que el día de la elección él también dijo que se sentía ganador, que había perdido en Ecuador y que había ganado en el Perú. Yo le quiero decir bien claramente al señor Evo Morales: No se meta en mi país, no se meta en el Perú. Fuera del Perú, Evo Morales. Los peruanos no vamos a aceptar su ideología, el socialismo del siglo XXI” , declaró a la prensa.

En esa misma línea, Fujimori Higuchi insistió en que no aceptará la incorporación de doctrinas que “generan división” en el Perú.

“Le decimos fuera al comunismo, fuera a (Nicolás) Maduro, fuera a Lula (Da Silva) y a este tipo de ideologías que lo que buscan es destruir, generar división y traer pobreza en nuestro país”, agregó.

Este martes, Evo Morales utilizó sus redes sociales para respaldar la candidatura de Pedro Castillo, de Perú Libre. El exmandatario boliviano afirmó que el docente cajamarquino tiene un “programa similar” al suyo.

“Saludamos y expresamos respeto y admiración a Pedro Castillo de Perú, que tiene un programa similar al nuestro: revolución democrática y cultural pacífica, defendiendo recursos naturales e impulsando una asamblea constituyente, en beneficio del pueblo para que haya justicia social”, escribió Morales en Twitter.

“Me he reunido con varios candidatos”

Al ser consultada si es que ha estado en contacto con Hernando de Soto, el expostulante presidencial de Avanza País, la lideresa de Fuerza Popular no descartó esa posibilidad, pero dijo que las coordinaciones las tendrían en completa reserva.

“He conversado y me he reunido con varios de los candidatos presidenciales , pero hemos decidido mantener en reserva cada una de estas reuniones porque lo que buscamos desde Fuerza Popular es ampliar nuestro plan de gobierno”, sostuvo.

Además, señaló que de otras agrupaciones políticas buscarán apoyo para mejorar el plan de gobierno, pero que no conformará coaliciones para la segunda vuelta.

“ No haremos alianzas partidarias , pero sí buscamos que, además, los voceros y los grupos técnicos de nuestro partido puedan complementarse a lo largo de estas semanas”, expresó.

“Aún no hay respuesta del Poder Judicial”

En cuanto al permiso solicitado ante el Poder Judicial para que pueda recorrer las regiones, manifestó que sigue a la espera de una resolución que sea positiva.

“Van pasando los días, aún no hay una respuesta del Poder Judicial . Yo me imagino que mañana o pasado mañana podamos tener una respuesta y retomar nuestros viajes al interior del país que es fundamental para cualquier campaña presidencial”, subrayó.

Confirmó que el último lunes pudo leer las declaraciones del fiscal Rafael Vela, del Equipo Especial Lava Jato, quien aseguró que no se opone a que se autoricen los traslados de Fujimori. Ante ello, comentó que esperará la respuesta por “prudencia”.

En estos momentos, Keiko Fujimori tiene libertad con restricciones debido a la investigación que le realiza la Fiscalía por el presunto delito de lavado de activos.

