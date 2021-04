Urresti: “Mi voto no lo regalo, tienen que ganárselo y no les será fácil”

El congresista Daniel Urresti, de Podemos Perú, manifestó que, hasta el momento, no ha definido a qué candidato presidencial, Pedro Castillo o Keiko Fujimori, le otorgará su voto en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

“Dados los antecedentes del comunismo y del fujimorismo, deberían concentrarse en contraer compromisos creíbles con el electorado para despertar la esperanza de que, por lo menos, no harán más daño. Mi voto no lo regalo, tienen que ganárselo y no les será fácil ”, escribió en su cuenta de Twitter.

En esa misma línea, el expostulante al sillón presidencial señaló que, en estas semanas previas a la segunda ronda de los comicios, tanto Castillo como Fujimori tendrán que “convencer” a la ciudadanía de que cuentan los capacidades para gobernar.

“ Hasta el momento, poco o nada han hecho (Pedro) Castillo o (Keiko) Fujimori para ganarse mi voto . Necesito que me convenzan que no buscarán quedarse más de cinco años, que terminarán con las adendas en los contratos, que tienen equipo técnico, que vacunarán a todos, que reactivarán la economía”, agregó.

Daniel Urresti aún no ha definido su voto para la segunda vuelta. Foto: captura/Twitter

Urresti Elera postuló al mayor cargo del Estado en las elecciones del 11 de abril pasado; sin embargo, solo obtuvo 5,621% de respaldo, que equivale a 796.927 votos.

La población apta para sufragar otorgó una mayor cantidad de apoyo a Keiko Fujimori y Pedro Castillo, quienes alcanzaron el 19,049% y 13,367%, respectivamente. Es por ello que ambos disputarán la segunda vuelta el próximo 6 de junio.

Pedro Castillo superaría a Keiko Fujimori en segunda vuelta, según Ipsos

El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, aparece en primer lugar con el 42%, por encima de su contrincante Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, quien tuvo 31% de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, según la encuesta América TV - Ipsos Perú.

Es así que el representante de Perú Libre, quien llegó a Lima y se reunió de forma privada con dirigentes de su organización en su domicilio en Los Olivos, superaría a la hija del exdictador Alberto Fujimori, quien recientemente recibió el respaldo del nobel de literatura y escritor peruano Mario Vargas Llosa.

De acuerdo con la investigación en Lima, Pedro Castillo tendría solo el 26% de votos, mientras que Keiko Fujimori, el 43%.

No obstante, la diferencia se daría en el interior del país, donde el representante de Perú Libre tiene el 51% de las preferencias electorales, 27 puntos porcentuales más que Fujimori, quien posee solo 24%.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.