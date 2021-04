Jorge Montoya, electo parlamentario de Renovación Popular, se refirió a los insultos que tuvo el líder de su partido, Rafael López, contra periodistas mujeres durante la campaña presidencial con miras a los comicios del 11 de abril.

El virtual congresista consideró que los exabruptos que tuvo Rafael López hacia las comunicadoras Mónica Delta y Juliana Oxenford pudieron haber provocado también una pérdida de votos debido al contexto en el que se dijo.

“ Sí, puede que haya perdido votos por eso . Es una posibilidad, definitivamente. En las elecciones es muy sensible cualquier cosa que se haga. La gente está observando, viendo y evaluando. El votante es independiente, cada uno vota por su libertad de conciencia. Eso es lo que hemos apreciado permanentemente”, manifestó durante una entrevista en ATV.

En efecto, al 100% de las actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al 97,969% de actas contabilizadas, Rafael López figura en el tercer lugar con 11,722% de respaldo, por detrás de Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Pedro Castillo de Perú Libre.

“Son conductas de las que él ya se disculpó. No se van a volver a tomar. No se volverá a repetir . Cuando uno se equivoca, se equivoca, eso es real. Eso no se pude escapar”, agregó Montoya, quien figura como uno de los congresistas con mayor apoyo electoral con 106.045 votos, solo detrás del exmandatario Martín Vizcarra.

En otro momento, el también almirante opinó sobre la decisión de López de postular a la alcaldía de Lima Metropolitana en las próximas elecciones municipales de 2022.

Sobre ello, sostuvo que fue “un riesgo político” anunciarlo, pues López dijo que, de ganar las elecciones municipales, ocuparía el cargo solo por tres años, ya que su intención también es ser, por segunda ocasión, candidato presidencial el 2026.

“ Es un riesgo político al que recurre por decir eso . Es natural. Él tiene muchas ideas para la ciudad de Lima. Ha sido regidor de Lima. Conoce la problemático. Estoy seguro de que haría un buen papel como alcalde. Hay que esperar. La política no tiene reglas fijas. Pueden cambiar las cosas y no sabemos qué puede pasar en tanto tiempo. Hablamos de muchos años en adelante”, precisó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.