La presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, Carolina Lizárraga, señaló que, al menos, 52 mujeres alcanzarían un escaño en el próximo Congreso, lo que calificó como un “logro trascendental”, el cual se pudo conseguir gracias a la ley que garantiza la alternancia y la paridad de género en las listas de candidatos a cargo de representación.

“ Por primera vez en la historia del Perú, el Congreso tendría 52 curules ocupadas por mujeres . Es un hito fruto del conjunto de voluntades y cambios por los que han luchado y conquistado las mujeres, en el que destaco el impulso de la paridad y alternancia de género en la lista de candidatos que se logró en este periodo parlamentario”, expresó Lizárraga en un comunicado compartido en sus redes sociales el domingo 18 de abril.

La parlamentaria del Partido Morado dio la información siguiendo los datos de la ONPE y agregó que las 52 mujeres que ocuparán un escaño en el próximo Congreso, compuesto por 130 legisladores, representarán un 40% de presencia femenina, la cifra más alta en casi 200 años de vida republicana.

También indicó que este logro se dio gracias a la Ley 31030, la cual dispone incluir a hombres y mujeres de manera intercalada en las listas de candidatos para los distintos comicios del país. Se empezó con las Elecciones Generales 2021 y la norma será aplicada próximamente en las elecciones regionales y municipales.

“Es una reforma electoral y política fundamental que debe profundizarse con la eliminación del voto preferencial que estará vigente hasta el 2026, por lo que debe evaluarse adelantar esa fecha de caducidad”, prolongó la congresista.

Seguidamente, añadió: “ Las nuevas generaciones de niñas verán como una realidad la paridad entre hombres y mujeres en cargos políticos, no hay duda . El camino hacia la igualdad real y sustantiva, y no solo formal, entre los géneros no debe detenerse”.

No obstante, una mayor presencia femenina en el Congreso no necesariamente significa un avance en los derechos de las mujeres si es que las mismas parlamentarias no comparten esa lucha y agenda, sobre todo porque las bancadas que entrarían al Legislativo son, en su mayoría, conservadoras y simpatizan con colectivos antiderechos como Con mis hijos no te metas, como Perú Libre, Renovación Popular y Fuerza Popular.

Partido Morado tendría dos parlamentarias mujeres

De acuerdo con las proyecciones del diario La República, siguiendo la información de la ONPE al 99,965% de actas congresales procesadas, el Partido Morado obtendría tres escaños para el siguiente periodo legislativo 2021-2026.

De este número, dos curules serían para parlamentarias mujeres, ambas representando a Lima Metropolitana. Se trata de la exministra de Educación Flor Pablo y la activista y abogada Susel Paredes. El tercer escaño lo ocuparía Edward Málaga.

