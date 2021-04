Rafael López: “Mi voto va por Keiko Fujimori, aunque me cueste”

El expostulante presidencial de Renovación Popular, Rafael López, anunció que su voto, en esta segunda vuelta electoral, será para la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien por tercera ocasión disputará el balotaje, esta vez contra Pedro Castillo de Perú Libre.

“Yo nunca he votado por Keiko Fujimori. He votado en blanco o viciado o por otra persona, pero en esta foto, en la cual tenemos que elegir entre dos opciones que no gustan, yo no puedo ser tan irresponsable de decir: ‘Bueno, no voy dar el nombre’. Yo voy a votar por Keiko por primera vez en mi vida, me cuesta, pero yo no quiero para el Perú algo peor que Venezuela”, declaró López en una entrevista en Panorama.

El líder de Renovación Popular reiteró que el candidato de Perú Libre es “un mal mucho peor” que la lideresa del fujimorismo. Está seguro de que Keiko, terminando los cinco años de Gobierno, “se va”. “Pero el señor Castillo no se va a ir”, agregó.

“Keiko no es que me caiga bien, ni nada, creo que tiene un montón de problemas, pero elegir entre algo malo o algo pésimo, prefiero lo malo. (..) Mi responsabilidad con el país es decir, por lo menos, mi voto va por Keiko, aunque me cueste”, prolongó.

López Aliaga se pronuncia luego de la publicación de la encuesta de Ipsos Perú en Cuarto Poder, en donde se indica que, si mañana fuera la segunda vuelta electoral, Pedro Castillo ganaría con un 42% frente al 31% de Fujimori. Este sondeo fue realizado entre el jueves 15 y el viernes 16.

El exaspirante presidencial también anunció que postulará a la alcaldía de Lima en las próximas Elecciones Municipales y Regionales, que deberían llevarse a cabo en el 2022 y que volverá a ser candidato para las Elecciones Generales 2026.

El líder de Renovación Popular nego contactos con Pedro Castillo. Foto: Twitter Rafael López Aliaga

¿Cómo le fue a Rafael López en las Elecciones 2021?

Rafael López postuló a la presidencia con Renovación Popular. Según las últimas encuestas, previas al día electoral, estaba entre los primeros puestos peleando por llegar a la segunda vuelta. No obstante, no logró avanzar al balotaje.

De acuerdo al 100% de las actas procesadas por la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales), López se ubicó tercero con 11,713%. El primer lugar fue para Pedro Castillo con 19,061% y el segundo para Keiko Fujimori con 13,367%.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.