Elecciones 2021: Pedro Castillo y Keiko Fujimori intentan deslindar de la corrupción

Los candidatos que pasaron a la segunda vuelta intentan desligarse de cualquier sombra de corrupción, y más bien aseguraron que en un eventual gobierno suyo lucharán contra este flagelo, pese a que los principales líderes de sus partidos han sido condenados por ese delito .

Keiko Fujimori, investigada por lavado de activos, admitió que en los gobiernos de su padre hubo corrupción, pero trató de justificarse, señalando que ese problema viene de atrás y se ha mantenido en los regímenes, principalmente en los últimos 20 años.

“Es verdad que la corrupción atacó al gobierno de mi padre, pero Fuerza Popular no ha tenido oportunidad de ejercer el gobierno”, señaló en RPP. Y añadió que “la corrupción no nace en el gobierno de Alberto Fujimori, el problema de este flagelo es transversal, y lamentablemente viene atacando a diferentes gobiernos”.

Dijo que por ello plantea empoderar a la Contraloría, darle capacidad sancionadora, control concurrente y trasparencia al cien por ciento, con herramientas virtuales en los procesos de compras y licitaciones , para que la ciudadanía y la prensa puedan visualizar cómo se llevan a cabo los procesos.

Sin embargo, cuando Fuerza Popular tuvo mayoría en el Congreso que fue destituido no aprobó ninguna de las iniciativas presentadas por la Contraloría para fortalecer su capacidad de fiscalización y sanción.

Y si bien reconoció que su partido cometió errores en esa época, argumentó que ella estuvo 16 meses injustamente privada de su libertad y “estando en prisión es imposible dirigir una reunión de bancada”.

Pese a que dirige los debates de su partido, aseguró que “quienes toman la decisión son los propios congresistas”. Aceptó que hubo “errores que se pudieron evitar”, como haber rechazado la cuestión de confianza al gabinete de Fernando Zavala como respaldo a la exministra de Educación Marilú Martens.

Y sobre el escándalo del vacunagate tuvo un doble discurso. Sobre la inhabilitación a Martín Vizcarra, refirió que el Congreso lo sancionó de forma unánime por aprovecharse de su cargo para vacunarse en secreto. Pero en el caso de Alejandro Aguinaga (congresista virtualmente electo de Fuerza Popular), afirmó que se vacunó como parte de la investigación, lo que ha sido desmentido por el mismo Aguinaga.

Mientras que Pedro Castillo realizó un mitin en la plaza de armas de Jaén, Cajamarca, donde remarcó su propuesta de muerte civil como parte de la lucha contra la corrupción, pese a que la Corte Suprema acaba de confirmar la sentencia al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. (Ver nota vinculada).

“Es penoso y vergonzoso ver a un alcalde que va allá (a Lima) a pedir presupuesto para su pueblo, le ofrecen un millón de soles y ese millón no llega a Jaén, no llega a Chirinos, no llega a Pungará. Le dicen: ‘Te voy a dar el millón de soles, pero el 5% para acá, el otro cinco para acá’… ¿y mi pueblo? ¿Dónde queda? Nunca más, hermanos. Muerte civil para los corruptos y que devuelvan todo lo robado”, sostuvo.

Poniendo como ejemplo las largas e interminables gestiones que se hacen para abrir una trocha carrozable para llegar a una comunidad alejada, cuestionó que en ese camino se aprueben adendas que incrementan el dinero destinado a la obra .

“Los presupuestos para una carretera tienen que darse desde la trocha hasta el afirmado o asfaltado, un solo presupuesto, con participación popular”, expresó e hizo un llamado a los ronderos, los reservistas, los licenciados de las Fuerzas Armadas, y a la población en general a fiscalizar el dinero destinado a sus pueblos.

El dato. Pedro Castillo continúa con su campaña de acercamiento en Cajamarca. Ayer realizó mítines en Jaén y San Ignacio. Hoy llegará a Lima. Foto: difusión

Educación y economía

Ambos candidatos se pronunciaron, además, sobre aspectos vinculados a la educación, cada uno a su manera.

Castillo destacó la importancia de una educación de calidad. “Nosotros sabemos muy bien que la mejor herramienta para salir del subdesarrollo, del atraso, de la desigualdad, y en el marco de una verdadera justicia, es la educación del pueblo peruano”.

Invocó a los maestros a votar por él para emprender lo que llamó “la verdadera revolución educativa”. Acto seguido anunció que en un eventual gobierno suyo el ingreso a las universidades será libre.

“La principal herramienta de nuestro pueblo será la educación; basta de lucrar con la educación. Queremos que nuestros jóvenes ya no tengan un futuro incierto”, apuntó.

Por su parte, Fujimori expresó que algunos técnicos y expertos del Ministerio de Educación intenta “tergiversar” la igualdad de género , que ellos defienden, con ideología de género.

A su entender, el primer punto es respetar que hay igualdad de derechos entre las niñas y los niños, mientras el segundo enfoque plantea que “las personas no nacen hombre o mujer, sino que se escoge a lo largo del camino, y eso es peligroso para enseñar a niños desde tan pequeña edad”.

Por otro lado, la candidata de Fuerza Popular se mostró en contra del retiro de hasta 4 UIT de los fondos de AFP, aprobado en el Congreso y que el Ejecutivo anunció que observará.

En el plano económico, argumentó que “Fuerza Popular propone mantener una economía social de mercado, promover las inversiones, las micro, pequeña, mediana y grandes inversiones; mientras que el señor Pedro Castillo propone la expropiación de las empresas privadas”.

Y aunque hace unos días se comprometió a no atacar a su contrincante, culminó la entrevista en RPP acusándolo de generar división y odios entre peruanos, al invocarle que deje de hacerlo.

El dato. Keiko Fujimori dio entrevistas por la mañana y por la tarde visitó el Mercado Mayorista de Plátanos y otros centros de abastos en San Luis. Foto: difusión

En Jaén, Castillo planteó reactivar la economía acabando con la cuarentena por la COVID-19 y fomentando las obras públicas.

“Y lo primero que tenemos que hacer es terminar con este encierro. Basta de cuarentenas, por una vacuna de calidad para todos los peruanos a partir del 28 de julio. Que se abran las escuelas, que se abra el comercio, que se abran los proyectos de los gobiernos municipales y regionales. Vamos a reactivar la economía”, destacó.

Asimismo, ofreció que en su gobierno implementarán un hospital de nivel A1, que tenga diferentes especialidades, y que cada posta contará con un equipo de resonancia magnética para detectar a tiempo enfermedades graves.

De diálogos y alianzas

Sobre posibles acuerdos, Fujimori admitió que están conversando con varios políticos, pero mantuvo en reserva los nombres, asegurando que “no estamos buscando alianzas con los partidos, sino rescatar las propuestas y complementarlas a nuestro plan de gobierno, principalmente aquellos que creen en una economía social de mercado, no como Pedro Castillo, que cree en la estatización”.

El candidato de Perú Libre, en cambio, evitó hablar del tema, pero como se sabe llegará hoy a Lima para iniciar una ronda de reuniones, que comenzará mañana con la Sociedad Nacional de Industrias.

Mario Vargas Llosa: “Keiko representa el mal menor”

El escritor Mario Vargas Llosa exhortó a votar por Keiko Fujimori en segunda vuelta. “He combatido al fujimorismo de manera sistemática, como lo he hecho con todas las dictaduras de izquierda o de derecha; creo que en las elecciones que se vienen –las de la segunda vuelta– los peruanos deben votar por Keiko Fujimori, pues representa el mal menor”, escribió en su columna Piedra de Toque publicada hoy en la revista Domingo, de La República.

Señaló que, pese a que indultará a su padre y está investigada por lavado de activos, con ella en el poder “hay posibilidades de salvar nuestra democracia” , lo que asegura no ocurrirá con Castillo por ser comunista. Pero puso como condición que se comprometa a respetar la libertad de expresión y no indultar a Vladimiro Montesinos, entre otros puntos.

Keiko le agradeció el apoyo y aseguró que respetará la democracia.

En Twitter

Pedro Castillo Terrones - @PedroCastilloTe

“Este es el Perú real, el Perú de los invisibles y de los luchadores; un país que nunca fue conocido por Vargas Llosa, que desde su mansión de España sigue creyendo que el Perú es una colonia. Desde Jaén, Cajamarca, el pueblo del Perú apuesta por un país democrático”.

La corrupción en ambos casos es seria

Enfoque por: Samuel Rotta, director de Proética

Es muy difícil creerles cuando dicen que van a luchar contra la corrupción. No solo Keiko Fujimori sino Fuerza Popular están comprometidos en procesos judiciales por lavado de activos. En Perú Libre está el problema con el líder del partido, Vladimir Cerrón, quien está sentenciado. Pedro Castillo dice que él no está sentenciado por corrupción sino que ha sido sentenciado por la corrupción. No hay ahí un deslinde.

En el caso de Keiko Fujimori hay un riesgo muy serio en ella misma, porque si llega a la presidencia su juicio se detiene, pero el proceso avanzó mucho, y si sale más información puede convertirse en factor desestabilizador de la presidencia .

Lo de Castillo es más manejable si se deslinda de Cerrón y hace ajustes a su plan de gobierno que tiene serios problemas de diagnóstico.

El caso de Fujimori resulta complicado porque ella está comprometida y hay un riesgo de inestabilidad que generaría esto a su presidencia.

