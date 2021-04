Localidades que más canon minero recibieron votaron por Perú Libre

En teoría, los fondos del canon minero que reciben las localidades donde se extraen los recursos minerales deberían reflejarse en el bienestar de los pobladores de la zona. Sin embargo, un registro de los resultados de las elecciones presidenciales en las 20 provincias y distritos que más recursos del canon minero obtuvieron entre 2016 y 2020 indica que el candidato de Perú Libre, señalado como “antiminero” por sus críticos, recibió una extraordinaria votación , en comparación con sus competidores de otros partidos que respaldan la inversión minera. Alguna explicación debe haber.

De acuerdo con una base de datos elaborada por La República, de las 20 provincias que más fondos del canon minero recibieron en el último quinquenio –ver la infografía–, en 16 triunfó Pedro Castillo, en 2 Keiko Fujimori y en 2 César Acuña. Esto se llama contundencia.

Esta tendencia se repite en los 50 distritos que en la misma etapa bajo análisis recaudaron los mayores montos de canon minero en el país. Perú Libre triunfó en 38 distritos, Alianza para el Progreso en 6, Fuerza Popular en 3, Acción Popular en 2 y Renovación Popular en 1. Castillo llevó la delantera en el 75% de localidades. Sin duda, es un mensaje clarísimo no solo para la candidata Keiko Fujimori que enfrentará a Pedro Castillo en la segunda vuelta, sino también para el sector empresarial minero.

La provincia de Mariscal Nieto, en Moquegua, encabeza a las provincias que más fondos del canon han percibido en el último quinquenio: 220,2 millones de soles. En los 3 primeros lugares, no aparece Keiko Fujimori. Ganó Castillo con 39,74%, le siguió Yonhy Lescano con 16,5% y Hernando de Soto, que quedó tercero con una pequeñísima diferencia. En Mariscal Nieto están ubicadas Quellaveco y Cuajone, la primera de Angloamerican y la segunda de la Southern .

Tendencias que cuentan

Castillo sacó el primer lugar en 4 provincias de La Libertad, 3 de Cajamarca, 3 de Moquegua, 2 de Tacna, 2 de Áncash, 1 de Puno y 1 de Cusco. Se trata en este último caso de la provincia de Espinar, que es la tercera en haber recabado una enorme suma por canon minero: 138,1 millones de soles entre 2016 y 2020. En Espinar se encuentra el proyecto minero Antapaccay, que opera Glencore . Todavía hay conflictos pendientes de resolver en la provincia cusqueña que votó masivamente por Castillo, quien alcanzó 61,93%. Keiko Fujimori solo alcanzó el 2,23% de los votos, ubicándose en un lejano quinto lugar. El mensaje es clarísimo: no se trata solo de transferir millones de soles del canon minero. La votación indicaría que los pobladores no han visto en qué se han gastado 138,1 millones del canon minero.

En recientes declaraciones, Pedro Castillo garantizó que las inversiones extranjeras en el sector minero serán bienvenidas y que les garantizará la seguridad jurídica en un eventual gobierno de Perú Libre. También dijo que las utilidades de las mineras no serán del 70%, como en la actualidad, sino del rango de 30%. En el programa de gobierno de su partido se menciona lo mismo, y se indica que las compañías mineras que no acepten el cambio podrían ser nacionalizadas. ’'Vamos a terminar con el hambre, con las desigualdades, y ese 70% de las utilidades (de las mineras) se tiene que ir para el país, y que se lleven el 30%, no al revés, como es hoy’', resaltó Castillo.

Números en rojo

La postulante de Fuerza Popular deberá bregar duro ante los pueblos mineros que prefirieron votar por el candidato de Perú Libre. Conforme la base de datos elaborada por La República con información de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Castillo venció en 38 de los 50 distritos que más transferencias de canon minero recibieron en el último lustro. Keiko Fujimori logró el primer lugar en 3 (ver infografía).

De los 38 distritos en los que venció Perú Libre, la mayor parte pertenece a zonas mineras: 20 en Áncash, 8 en Tacna y 4 en Moquegua. También triunfó en 3 de La Libertad, 2 de Cajamarca y 1 en Ica.

La población del distrito de San Marcos, ubicado en la provincia de Huari, entre 2016 –el año de la anterior elección presidencial– y 2020 recibió la espectacular suma de 570,6 millones de soles por concepto de canon minero. Los sanmarquinos prefirieron a Castillo (52,63%), muy lejos de Yonhy Lescano (10,42%) y de Verónika Mendoza (7,46%). En el distrito más rico desde el punto de vista de transferencias de canon minero, Keiko Fujimori quedó en el cuarto lugar con 6,46% de los votos.

Lo sucedido en los Andes del norte se replicó en los Andes del sur. El distrito de Gregorio Albarracín, de la provincia y región del mismo nombre, Tacna, fue el segundo gran receptor de canon minero: 171,6 millones de soles. Tampoco aparece Fuerza Popular entre los primeros.

Así es, Castillo alcanzó el 37,38% de los votos, Lescano el 14,54% y Hernando de Soto el 9,63%. Keiko Fujimori fue desplazada a la sexta posición con 4,58%.

¿Por qué los electores de provincias y distritos que son favorecidos con millones de soles del canon minero prefieren a un candidato que pretende cambiarlo todo, en lugar de una postulante que propone aumentar la inversión minera? Los analistas consultados ensayan algunas respuestas (ver los enfoques), pero lo cierto es que el voto del pueblo minero debe ser escuchado.

Enfoques

“Mineras no generan programas sociales”

Enfoque por Epifanio Baca T., Propuesta Ciudadana

La minería en su mayoría está ubicada en la sierra principalmente, en territorio donde hay poblaciones rurales y comunidades en el sur. La votación a favor de Pedro Castillo simplemente refleja el descontento de la población que vive en la pobreza por muchos años. Por ejemplo, en Espinar (Cusco) y Apurímac, donde la actividad minera está presente y da la sensación de que ahí está saliendo mucha riqueza de bonanza, pero al mismo tiempo las poblaciones que viven allí no han cambiado mucho en las condiciones de vida. Eso se debe a varios factores. No solo es por culpa de las empresas, también es por la responsabilidad de las autoridades locales y regionales que no están gestionando los recursos del Estado.

De un lado es responsabilidad de las empresas, porque las compañías mineras tienen una política muy restringida y no se preocupan por generar programas sociales en favor de las poblaciones .

Por ejemplo, en Cajamarca, Apurímac, Cusco, entre otras regiones, donde hay una intensa actividad minera, pero también hay una alta pobreza. Esa es la población que votó por Pedro Castillo.

“Un mayor presupuesto no significa más impacto”

Enfoque por Alexandra Ames, politóloga

Efectivamente, hay regiones que han mostrado una alta votación por Castillo, pero es interesante saber cómo estas regiones, si sumamos el voto de Verónika Mendoza y Yonhy Lescano, pueden llegar a un 70% de votación.

La minería puede haber ayudado mucho a la población a conseguir mayor empleo y mayores niveles de ingreso, pero todavía hay una brecha muy grande en las regiones, donde no hay mucha presencia del Estado. Por ejemplo, cuando no ejecutas el presupuesto que tienes no hay presencia del Estado . Cuando no implementan políticas públicas, no estás siendo presente.

Las regiones tienen un gran crecimiento en términos de presupuesto público, pero no están capacitadas para gastar todo el presupuesto que tienen. Más cantidad de presupuesto no significa necesariamente mayores impactos para la gente.

Este año de pandemia, la desigualdad se ha evidenciado en el tema de educación donde se ha generado muchísima frustración a los padres de familia. Muchos niños no han podido asistir al colegio o lo han hecho en pésimas condiciones por no tener una herramienta tan sencilla como una tablet, una computadora, un celular o acceso a internet. Y el discurso de Castillo se ha centrado en el tema de educación.

“Votaron así por la mala gestión del canon”

Enfoque por Víctor Caballero, sociólogo, analista

Esas localidades han votado por Pedro Castillo porque básicamente se debe a la red de maestros rurales en cada uno de los colegios y escuelas de las provincias y distritos del país. Están extendidos en el último caserío del rincón.

Esa identidad con el maestro de escuela, con el maestro rural, esa prédica de que por fin vamos a tener un maestro verdadero en el gobierno es lo que ha generado esta corriente de adhesión a Pedro Castillo.

Además es una figura mediática que encabezó una huelga magisterial que de alguna manera no consiguió su objetivo, pero logró consolidarse como un dirigente nacional plenamente identificado con los maestros de las regiones en todo el país.

Otra razón por la que la gente ha votado por Pedro Castillo en las zonas mineras es por la mala ejecución del canon por parte de las autoridades regionales y locales. Es decir, la mala ejecución y no la ejecución por parte de estas autoridades es la que ha generado el rechazo a los gobiernos y autoridades locales identificados con este proyecto. La gente hace su propia ecuación: las autoridades reciben el canon y no sabemos en qué lo usaron. Por tanto, el canon minero no me ha beneficiado. Así de simple.

