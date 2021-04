Es abogado de profesión y conocido presentador de noticias. Adquirió fama nacional al viralizarse una entrevista que se hizo a sí mismo en el espacio televisivo que conduce hace dos décadas. Recibió muchas críticas. Era evidente que utilizaba el periodismo para promover su candidatura.

Alejandro Soto justifica su autoentrevista. Para él, se trató de una “innovadora” estrategia de propaganda electoral. “Nosotros no ensuciamos la ciudad con afiches. Utilicé una forma de llegar al público. Sabíamos que traería críticas” dijo.

Soto Reyes de 60 años de edad, tiene una dilatada trayectoria en cargos públicos. Fue regidor de la municipalidad distrital de Santiago en dos periodos entre 1996-1998 y 1999-2002. También concejal de la comuna provincial entre 2007-2010.

Según él, la alta votación se debe a sus 20 años de trayectoria en medios de comunicación desde donde realizó varias campañas de labor social que lo llevó a identificarse con el pueblo, así como su función como concejal edil en sus diferentes etapas.

Antecedentes

Se inscribió en el partido de César Acuña en septiembre de 2020. En la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró dos sentencias judiciales, ya cumplidas, en lo penal y civil.

Una dictada en 2014 por indemnización de daños y perjuicios por inejecución de obligaciones; “no tengo sentencia por actos de corrupción sino el JNE me habría excluido, tengo una civil, porque supuestamente nos habrían pagado dietas en exceso cuando era regidor de Santiago”, explicó.

Para el 2013, el postulante fue sentenciado a un año de pena reservada y al pago de S/10.000 de reparación civil por incurrir en el delito de difamación agravada. “Tengo una querella de un comandante de la Policía, es una reserva de fallo condenatorio, todo está publicado en mi hoja de vida”, agregó.

El autodenominado, “Implacable, controversial y revelador” conductor de televisión también es cuestionado por la tendencia amarillista de su programa.

El año pasado, la Procuraduría Pública Regional del Cusco lo denunció por los delitos contra la paz pública y falsedad, al difundir en su programa información inexacta sobre la pandemia. En mayo de 2020 denunció sin pruebas el entierro de 16 cadáveres en una fosa común del cementerio de Huancaro (Santiago) dejando entrever que fueron fallecidos por la COVID-19.

“Esa es una denuncia que se archivará, nunca dije que se tratara de muertos por la pandemia, en el informe fui a la parte humana porque una persona no puede ser lanzada como un estropajo a una fosa común, no considero que no haber incurrido en una infracción” concluyó.

Afirma que su labor congresal será fiscalizadora, apoyará en el destrabe de obras emblemáticas del Cusco, como el Hospital Antonio Lorena y el Aeropuerto de Chinchero, pedirá que se haga publicó los contratos de Estado a Estado que se tiene con Francia y Corea, respectivamente.. ❖