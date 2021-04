El 34% aseguró que definitivamente votará por Pedro Castillo, según Ipsos

Un 34% de encuestados aseguró que definitivamente votará por Pedro Castillo en la segunda vuelta electoral, que se realizará el domingo 6 de junio, de acuerdo con el último sondeo publicado por Ipsos Perú en Cuarto Poder.

Además, un 18% señaló que podría darle su voto al candidato de Perú Libre, mientras que un 8% indicó que probablemente no lo escogería . Quienes de ninguna manera lo van a elegir representan un 33%. En tanto, un 4% no lo conoce y un 3% no precisa.

En cuanto a los niveles socioeconómicos, el maestro de escuela tiene mayor respaldo en los sectores D y E, con un 50% y 56%, respectivamente . Sin embargo, en el A solo posee un 17% de preferencia, frente al 52% de su rival Keiko Fujimori, a quien enfrentará en el balotaje.

La encuesta de Ipsos también muestra que un 67% de los encuestados ya tiene su voto definido, mientras que un 29% afirma que aún no está lo suficientemente informado como para decidir. Un 4% no precisa.

En general, la encuesta indica que, si mañana fuera la segunda vuelta electoral, el postulante ganador sería Pedro Castillo con 42%. Su contendiente, Keiko Fujimori, obtendría 31%.

Este estudio se realizó durante los días jueves 15 y viernes 16 de abril, antes del apoyo que el escritor y premio nobel de literatura Mario Vargas Llosa le dio a la lideresa del fujimorismo en su última columna periodística.

¿Y qué porcentaje de todas maneras votaría por Keiko Fujimori?

A diferencia de Castillo, Keiko Fujimori tiene un 20% que definitvamente votaría por ella en segunda vuelta y un 15% que podría elegirla, según Ipsos.

El problema para la candidata de Fuerza Popular es que un 55% no votaría por ella de ninguna manera. A eso hay que sumarle que un 5% probablemente no la escoja. En tanto, un 2% no la conoce y un 3% no precisa.

Castillo pasó al balotaje como el más votado de la primera vuelta con 19,062% de respaldo, mientras que Fujimori llegó segunda con 13,367%, al 100% de actas procesadas por la ONPE.

