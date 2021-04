Elecciones 2021: los partidos que serían eliminados por no pasar la valla

Los resultados tras las Elecciones Generales 2021 reflejan que algunos partidos políticos podrían ser eliminados al no pasar la valla. El conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 100% de actas procesadas y 82,262% de contabilizadas muestran un eventual escenario no tan favorable para nueve agrupaciones.

Ese sería el caso de Contigo (0,03% de votos válidos), Frepap (4,63%), Partido Nacionalista Peruano (1,52%), Frente Amplio (1,08%), Perú Patria Segura (0,40%), Partido Popular Cristiano (1,57%), Renacimiento Unido Nacional (0,76%), Unión por el Perú (2,11%) y Democracia Directa (0,79%).

Con estos porcentajes alcanzados el pasado 11 de abril, en los comicios, estos grupos perderán la inscripción legal . Por ello, si aspiran a participar en las elecciones regionales y municipales de 2022, deberán buscar su afiliación ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

Otro partido que pierde su inscripción es el APRA, que no logró inscribir de manera oportuna a sus candidatos para el Congreso. Este hecho motivó a los dirigentes a no participar en el proceso electoral y denunciar un presunto fraude que no ocurrió.

En el panorama también se encuentran dos agrupaciones que, pese a que alcanzaron escaños en el Legislativo, perderán su inscripción: Partido Morado y Somos Perú. Ello ocurrirá porque no consiguieron cinco curules con representantes de más de una región.

¿Cuáles son los partidos que sí pasaron la valla electoral?

Son 10 los partidos que sí lograron pasar la valla electoral, por lo que el próximo Congreso de la República tendría una composición fragmentada, compuesta por 10 bancadas que son las mencionadas a continuación:

Acción Popular

Alianza para el Progreso

Avanza País

Fuerza Popular

Juntos por el Perú

Perú Libre

Partido Morado

Podemos Perú

Renovación Popular

Somos Perú

¿Cuántas curules tendrá cada agrupación en el Congreso?

El próximo Parlamento, además, tendrá una composición de 17 curules para Acción Popular, 15 para Alianza para el Progreso, siete para Avanza País, 24 para Fuerza Popular, cinco para Juntos por el Perú, 37 para Perú Libre, tres para el Partido Morado y cinco para Podemos Perú. A estos se suman 13 para Renovación Popular y cuatro para Somos Perú.

Estos son los virtuales congresistas por cada bancada y región que representarán:

Resultados congresales ONPE

