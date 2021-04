La candidata presidencial de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, busca generar adeptos alegando que la dictadura de su padre Alberto Fujimori realizó obras en beneficio de la población, y confrontando a su rival de Perú Libre, Pedro Castillo Terrones, acusándolo de buscar la polarización del país, entre el libre mercado y el comunismo.

“El otro candidato, yo lamento que genere división entre los peruanos. Dice ser el representante del pueblo. Yo le digo desde acá que nadie ha trabajado más con el pueblo, y acá hay testigos, hay mujeres, que el fujimorismo. Yo me pregunto y le dejo eso al señor Castillo: ¿qué ha hecho él por el pueblo?”, recriminó.

De esta manera, Fujimori Higuchi intenta atribuirse como un logro político lo que, desde su punto de vista, fueron puntos destacables en la dictadura de la década de los 90, cuando fue primera dama del expresidente preso por delito contra los derechos humanos.

Horas antes, desde Socota, en la región Cajamarca, el aspirante presidencial Pedro Castillo invocó a sus simpatizantes a no caer en las provocaciones de quienes arremeten contra su candidatura. “Pido a ustedes que hagamos una fiesta democrática. No nos dejemos llevar por cosas mediáticas. El pueblo nos conoce. El pueblo quiere otra cosa, no quiere ser entretenido. ¡Basta de marear al pueblo con cosas que no se deben!”, exclamó.

El también dirigente magisterial reafirmó en su visita a esta localidad su compromiso para cambiar la Constitución . “El Perú tiene que salir adelante, primero, esperando que Dios y el pueblo nos den la oportunidad de escribir una nueva historia, una nueva Carta Magna para darles a los hijos del pueblo mejor educación”, refirió.

Ronda de diálogos

Mañana por la tarde Castillo Terrones llega a Lima para buscar coaliciones electorales.

Álvaro Campana, secretario general de Nuevo Perú, movimiento de Verónika Mendoza, contó a La República que el último jueves se comunicaron telefónicamente con el candidato de izquierda. Campana confirmó, además, que el acercamiento también fue con la dirigencia de Juntos por el Perú.

“Nos interesa conversar con él institucionalmente. Hemos planteado nuestro punto de vista sobre lo que conversaremos. Nosotros queremos también escuchar. Y tenemos la expectativa de que podamos avanzar hacia la construcción de un nuevo consenso. No se trata solo de la izquierda”, refirió Campana. Solo falta definir fecha.

Fuentes de Avanza País, agrupación política de Hernando de Soto, aseguraron que el lunes se reunirán con el postulante de Perú Libre. En una conferencia de prensa de ayer, el economista y exasesor de Fujimori comentó que en esta segunda vuelta “el voto se ha radicalizado en los dos extremos”. El excandidato también conversará con la lideresa naranja.

César Acuña, presidente de Alianza para el Progreso (APP), manifestó que su organización también se reunirá con los dos contendores de esta segunda vuelta. Su decisión de apoyar a uno de ellos, advirtió, dependerá del equipo ministerial que cada uno les presente.

“Ustedes saben que, para la elección de junio, nosotros primero vamos a escuchar a los dos candidatos cuáles son sus propuestas. Y nosotros le vamos a pedir a cada candidato que nos digan quiénes le van a acompañar, quién va a ser ministro de Economía, tenemos que saber quién va a ser el premier. Y a su premier (le preguntaremos), ¿quién es su equipo de trabajo? Porque el nuevo gobierno tiene que sacarnos de esta crisis”, adelantó Acuña Peralta.

Podemos Perú, del investigado por lavado de activos José Luna Gálvez, sería, según los trascendidos, una de las organizaciones que apoyarían al partido naranja. El congresista José Luna Morales, hijo del fundador de esta organización, respondió a este diario que conversarán con ambos postulantes, pues encuentran coincidencias programáticas con los dos.

“Hay propuestas del señor Castillo con las que coincidimos y en base a eso se tomará en cuenta. Por ejemplo, liberar los fondos de las AFP y eliminar los monopolios. Pero no estamos de acuerdo con el cambio de la Constitución”, refutó.

Sobre el fujimorismo, sostuvo que les atrae la idea de que este partido mantendrá el modelo económico.

El excandidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, en cambio, fue más tajante. Luego de quedar relegado en el tercer lugar de la primera vuelta, rechazó que vayan a apoyar a Perú Libre. Castillo Terrones le había enviado saludos al exsecretario de Solidaridad Nacional. Sin embargo, eso no ablandó su rechazo inminente.

“Lamentablemente estamos en un caso, sé que es duro, pero es el mal menor. Invoco a esa libertad, que la ejerzan bien, no se puede votar en blanco o viciado porque sería darle un voto a la izquierda de la peor clase, del libro que yo he estudiado, es la izquierda antidemocrática que nos lleva a una dictadura y un dictador de izquierda de este tipo no sale de Palacio por elecciones, sale muerto”, enfatizó en un video en Twitter.

Al rechazar a Castillo Terrones e invocar a no votar en blanco o viciado, López Aliaga deja como única alternativa a sus seguidores respaldar a Fujimori Higuchi. Es un apoyo indirecto.

Alberto Beingolea, del Partido Popular Cristiano (PPC), también rechazó el ideario de Perú Libre, sobre todo porque apunta a cambiar la Constitución. En el Partido Morado y Victoria Nacional, al cierre de esta nota, no se pronunciaron al respecto.

Enfoque

Segunda vuelta, un nuevo comienzo, por Jorge Jáuregui, abogado y magíster en Ciencia Política

De este modo, la segunda elección presidencial, que conforme al Decreto Supremo Nº 122-2020-PCM se llevará a cabo el 6 de junio del 2021, configura un nuevo escenario político electoral, en tanto las candidaturas que competirán –Pedro Castillo (PL) y Keiko Fujimori (FP)– han logrado votaciones históricamente bajas, deberán replantear sus discursos y propuestas programáticas, así como generar nuevas alianzas y plataformas políticas que les permitan ganar la segunda elección presidencial.

Dado el escaso apoyo electoral que han tenido las candidaturas que han logrado acceder a la segunda elección presidencial, es previsible que sea determinante para conquistar una mayoría simple o relativa la presencia de nuevos actores políticos, que no tuvieron participación en la primera elección, nuevos actores que permitan aportar a las candidaturas los aspectos en que han mostrado falencias y debilidades.

