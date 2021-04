De Soto niega haber pedido premierato y ministerios a Castillo y Fujimori

Hernando de Soto negó las declaraciones del coordinador del Pacto Social de Avanza País, Jorge Paredes Terry, en las que afirmó que el economista habría solicitado la Presidencia del Consejo de Ministros y cinco ministerios a Pedro Castillo, de Perú Libre, y a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, a cambio de mostrar su respaldo a uno de los dos aspirantes presidenciales que disputarán la segunda vuelta electoral del 6 de junio.

“Es absolutamente falso. A ningún dirigente político que amablemente nos ha invitado a conversar no se le ha ni siquiera conversado de ministros, menos de un primer ministro. Es una absoluta mentira”, aseguró en conferencia de prensa.

Asimismo, el expostulante a Palacio de Gobierno indicó sentirse “bastante sorprendido” con las afirmaciones de Paredes Terry y reveló que el contacto con él se interrumpió el 11 de abril. De Soto también señaló que el coordinador del Pacto Social se encontraba en Cajamarca y que habría entablado conversaciones con el candidato presidencial del partido fundado por Vladimir Cerrón.

“Me dijo que ya no estaba en Lima. Lo llamé y me dijo que estaba de vacaciones. La segunda o tercera noticia que recibí es que estaba en Cajamarca y que estaba tratando de tomar contacto con Pedro Castillo para venderle la idea (del apoyo) de los gremios”, manifestó.

Por último, el economista precisó que el próximo lunes 19 de abril se reunirá con Pedro Castillo y en 15 días más emitirá una respuesta de a quién respaldará en el balotaje del domingo 6 de junio.

Castillo anuncia diálogo con López y De Soto de cara a la segunda vuelta

El candidato a la presidencia de Perú Libre, Pedro Castillo, reveló que ha mantenido llamadas telefónicas con el líder de Renovación Popular, Rafael López, y el excandidato de Avanza País, Hernando de Soto, quienes quedaron en tercer y cuarto lugar, respectivamente, en los últimos comicios.

Asimismo, Castillo anunció que desde el lunes 19 de abril se reunirá con organizaciones y partidos políticos con el objetivo de dialogar y generar alianzas para la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

“El lunes empieza nuestro diálogo en Lima. Saludo al señor López Aliaga, hemos tenido unas llamadas telefónicas y también hemos conversado con el señor Hernando de Soto. Vamos a conversar la semana entrante con personal de Juntos por el Perú y también con otras organizaciones”, declaró para la prensa desde Cajamarca.

Sin embargo, a través de su cuenta de Twitter, López anunció que no apoyará a Castillo ni tiene agendada una reunión con él. “Quiero aclarar que no he conversado con el candidato Pedro Castillo. Tampoco tengo ninguna reunión pactada con él. Renovación Popular no apoyará al partido del señor Castillo, pues su plan de gobierno llevaría a nuestro país a ser una dictadura cruel, similar a Venezuela o Cuba”, señaló.

