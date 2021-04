Hernando de Soto dice que apoyará a quien llegue a la presidencia

El excandidato de Avanza País, Hernando de Soto, dijo este viernes 16 de abril que después de haber recibido llamadas de otros partidos políticos (Fuerza Popular y Perú Libre), ayudará al candidato que asuma el Poder Ejecutivo.

“Ya que nos han llamado líderes de otros partidos para ver de qué manera apoyamos después de la primera vuelta (…) quiero proponerle a los que asuman el Poder Ejecutivo nuestra ayuda para que se mantenga el Gobierno en contacto con el pueblo y saber por qué están tan descontentos”, indicó en conferencia de prensa.

Remarcó que el hecho de no haber obtenido los votos necesarios para la presidencia no quiere decir que no se construyan escaleras para que el Perú no vuelva a perder contacto con la mayor parte de su población.

“A pesar de que no parece probable que vamos a acceder a ser presidencia de la República no significa que no vayamos construir a través de la vía parlamentaria o nuestra propia influencia con el electorado peruano para que el Perú siga en contacto con la población”, señaló De Soto.

Explicó que se tiene que establecer un “pacto social” entre las organizaciones y gremios que representan un 80% de la población que no están vinculados con los mercados externos ni con el mercado nacional a fin de que no solo haya meritocracia, sino democracia.

El candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, sostuvo el último 15 de abril haber tenido llamadas telefónicas con el líder de Renovación Popular, Rafael López, y el excandidato de Avanza País Hernando de Soto, quienes quedaron en tercer y cuarto lugar respectivamente en la última contienda electoral.

Por su parte, Keiko Fujimori informó que había tenido “coordinaciones privadas” con fuerzas políticas, pero evitó dar nombres al respecto. Hernando de Soto fue asesor del exdictador Alberto Fujimori y además apoyó la campaña de la lideresa de Fuerza Popular en el 2016.

De Soto niega haber solicitado ministerios

Por otro lado, el economista negó la acusación de Jorge Paredes Terry, ex coordinador nacional del Pacto Social, quien aseguró que el expostulante presidencial de dicho partido, Hernando de Soto, estaría pidiendo la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y cinco ministerios.

“Estoy bastante sorprendido (…) es absolutamente falso. A ningún dirigente político que amablemente nos ha invitado a conversar no se le ha ni siquiera conversado de ministros, menos de un primer ministro. Es una absoluta mentira”, apuntó.

De Soto mencionó, además, que no mantiene contacto con Jorge Paredes desde el 11 de abril, día en que no estuvo para el conteo de actas, aduciendo que se había ido a Cajamarca de vacaciones.

Resultados ONPE al 100%

Lo líderes Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) pasarán a la segunda vuelta electoral, según los resultados ONPE al 100% de actas procesadas. Castillo recibió el respaldo del 19,098%, mientras que Fujimori quedó con el 13,368%. Le siguen Rafael López (Renovación Popular) con 11,700% y Hernando de Soto (Avanza País) con 11,593%.

