Gonzalo Zegarra: “La clase empresarial recibió los resultados con una mezcla de resignación y miedo”

¿La clase empresarial ve bien la llegada de estos dos candidatos a segunda vuelta?

No, creo que la clase empresarial en su gran mayoría no apostaba por Keiko Fujimori y mucho menos por Pedro Castillo. Creo que recibe este resultado con una mezcla de resignación por Keiko y miedo, hasta indignación, por Castillo.

Hasta ahora el mercado no sufrió alteraciones… ¿La segunda vuelta podría variar eso?

Si gana Castillo, sin duda que sí. El mercado está reflejando lo que todo el mundo, salvo cierto sentido común en Twitter. Está asumiendo que Keiko tiene más chances que Castillo. Por supuesto que se puede equivocar. Pero si llega a ganar Castillo, creo que eso se va a reflejar en una subida brutal del dólar o en una caída de la bolsa.

¿De verdad pueden afectarse de gravedad los indicadores de nuestra economía?

Un triunfo electoral es meramente de expectativas... Lo que caería probablemente sería la confianza empresarial y algo de la confianza del consumidor, asuntos que a su vez se reflejan en la bolsa y el dólar... El PBI no va a caer si gana Castillo, lo hará cuando, de ganar Castillo, imlemente ciertas políticas y eso no va a ser inmediato, tomará un tiempo, si llega a pasar.

En el centro de la segunda vuelta estará el modelo económico. ¿Cree que se podría proponer otro modelo incluyente?

Sin duda va a estar en discusión el modelo económico. Probablemente del lado de Castillo con más sinceridad, en el sentido que lo va a cuestionar muy enfáticamente. Ya adelantó que no habrá hoja de ruta y sí va a hablar con los empresarios. A ver qué les dice, si está dispuesto a ceder en algo... Por el lado de Keiko va a haber necesariamente algunas promesas, podrá decir: “Bueno, nos quedamos con el modelo, pero vamos a mejorarlo”, va a tener un rostro más social. No creo que nadie no piense en mejorar la salud pública. La pregunta es si lo van a decir por lo menos con sinceridad, si van a hacer el intento, porque uno puede querer muchas cosas y el Estado peruano es tan difícil de gestionar que será difícil cumplirlo.

A Castillo su radicalismo le rinde frutos. Que las grandes mineras sean administradas por gobiernos regionales, nacionalizar los hidrocarburos, aumento al 10% del PBI para educación… ¿Cree que se modere si le resta apoyo electoral?

El votante de izquierda que cree en todas estas cosas ya lo tiene ¿Moderarse? No solo es posible, sino muy fácil, pero no parece ser su visión ni su voluntad y está en su derecho de creer que si cede un poco puede perder votantes duros... Pienso que sería un error estratégico, porque nadie gana la segunda vuelta con votantes duros, se gana con ‘votantes oportunistas’, y en su caso y de Keiko con mayor razón. Porque nunca en la historia del Perú tuvimos una segunda vuelta donde se necesite tanto a los ‘votantes oportunistas’. Y es porque los dos contrincantes tienen votaciones ínfimas. Nunca antes alguien había pasado con 19% en primer lugar. Si ambos desean ganar, deben ser muy pragmáticos...

Por ejemplo, al proyecto de PL de nacionalizar el gas en el sur, ¿podría Keiko dar una alternativa más viable?

Sin duda, hay ideas creativas que puede implementar Keiko para transmitir un discurso más sofisticado y no quedar mal con nadie. Puede decir: “Vamos a respetar la inversión y dar iniciativas para darle un rostro más social al modelo económico”… La mayor dificultad que tendrá es cómo va a lidiar con el tema del indulto a su padre; si se echa para atrás, ahí sí pierde el voto a la derecha, el voto fujimorista duro y algo más; y si sigue con la idea de indultarlo, le va a costar en términos de ganar un voto antifujimorista light.

La propuesta de Castillo de nueva Constitución y cambios en lo económico, ¿tiene preocupados al inversor extranjero?

Sí, me consta, porque he hablado con algunos... Pero quiero decir que veo algo paradójico: en efecto Castillo la quiere cambiar, pero veo que la gente de a pie que desea cambio de la Constitución no se fija tanto en el régimen económico, sino en el ‘populismo punitivo’, es decir, salirse del pacto de San José, pena de muerte, que la corrupción sea imprescriptible, prohibir el matrimonio gay; no quieren una Constitución más progresista, sino una conservadora y punitiva, y allí el tema económico no es el foco; es una fantasía de políticos de izquierda y derecha creer que el tema que le importa a la gente de la Constitución es lo económico...

Lo cierto es que, si Castillo obtuvo mayor preferencia, el sistema pide cambios urgentes.

El voto de Castillo refleja un rechazo a cierto establishment político; más difícil de interpretar es hasta qué punto es un rechazo a lo económico. Claro, no se puede estar contento cuando tenemos 120 mil muertos por la pandemia y somos el país que peor ha manejado la situación. La salud pública es parte de lo económico. ¿Quién podría no creer que hay que mejorar la salud pública en el país?

¿Qué deberían plantear los candidatos para revertir, por ejemplo, que en enero se haya perdido 706 mil empleos?

No debemos quedarnos en la idea de reactivar la economía como era antes de la pandemia, porque tenía 70% de informalidad… Lo cierto es que se vienen condiciones externas muy favorables para el Perú. Una vez que el mundo esté vacunado, habrá un rebote económico específicamente en el caso de China, principal socio comercial, eso traerá consigo un aumento de commodities como el cobre, una oportunidad enorme al Perú para reactivarse.

¿Cómo avizora la segunda vuelta? ¿Habrá debate de ideas o mayor agresividad?

Va a ser horrible. Va a ser la campaña del 2011 y 2016 multiplicada a la ‘n’, por varios factores: porque los candidatos son más radicales y el Perú está más deteriorado, más impaciente. No necesito proyectarme, ya pasa en las redes sociales, ahí nos encanta juzgar al otro. Creo que los candidatos van a ser más civilizados que sus seguidores. No creo que va a ser una campaña civilizada, será bien fea.

