Alberto Beingolea renuncia a la presidencia del PPC

Alberto Beingolea, excandidato presidencial del Partido Popular Cristiano (PPC), anunció ayer su renuncia a la presidencia de esta organización política, luego de haber participado sin éxito en las elecciones generales.

Esta decisión la había oficializado el martes 13 de abril en un oficio enviado a la Comisión Política del PPC.

“Sean mis primeras palabras de agradecimiento a todos los pepecistas, por su apoyo, trabajo y aliento permanente, desde el momento de elegirme como presidente, en diciembre del 2017 y en cada una de las batallas que dimos juntos, hasta esta última que competimos”, refirió a través del documento.

Beingolea lamentó que el respaldo de la población expresado en las urnas el domingo 11 no haya sido el esperado.

“Mi padre me enseñó que las personas de bien, al ejercer un cargo, asumen las consecuencias si los objetivos no son alcanzados. Por tal razón, presento mi renuncia a la presidencia del Partido Popular Cristiano con la que me honraron estos años”, zanjó.

El excongresista precisó que esta decisión no significa que se retire de la organización política. “Que nadie crea que con este gesto me aparto de las obligaciones que corresponden a todo pepecista, en esta hora difícil de reinscripción partidaria. Muy por el contrario, me verán en primera fila o allí donde las nuevas autoridades dispongan, recolectando firmas, recorriendo calles, difundiendo el mensaje social cristiano”, manifestó.

El PPC obtuvo menos del 2% de los votos emitidos, según el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En las elecciones congresales no alcanzaron el 5% de votos emitidos o siete escaños en más de una circunscripción electoral, como lo exige la ley. Por eso, perderán la inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Al Partido Popular Cristiano le espera un proceso de reinscripción, como lo precisó Beingolea. Entonces, la recolección de firmas es un largo camino por volver a la vida política y electoral de manera formal.

