Susel Paredes: Con 73 congresistas Keiko Fujimori destrozó la democracia

La virtual parlamentaria por el Partido Morado Susel Paredes, quien ha sido la cuarta candidata más votada en las Elecciones Generales de 2021 por Lima Metropolitana, mostró su desacuerdo con las dos opciones que se medirán en esta segunda vuelta para suceder al jefe de Estado Francisco Sagasti en el próximo quinquenio.

Durante una entrevista en el programa Nada está dicho, emitido es último miércoles 14 de abril por RPP, la exgerente de Fiscalización del distrito de La Victoria fue consultada por los dos candidatos que se disputan el sillón presidencial, y expresó que no podría elegir a personajes cuyos partidos estén ligados a la delincuencia.

“Yo no podría votar por alguien que ha esterilizado mujeres y que tiene una herencia de violación de los derechos humanos permanente. La propia Keiko; qué vergüenza liderar una bancada de 73 congresistas para mortificar al pueblo peruano. O sea, si ella con 73 parlamentarios destrozó la democracia peruana, no me imagino qué hará en el Gobierno, nos va a despedazar”, explayó.

De igual manera, fue muy crítica al ser consultada por la agrupación política de Pedro Castillo. “Tengo a un señor que pertenece al partido de Perú Libre (en referencia a Vladimir Cerrón) , que es homofóbico, que habla mal de las mujeres, que no cree en la igualdad y no es respetuoso de los derechos civiles de las personas. Como lesbiana, cómo voy a votar por un partido que niega mis derechos y los de mi comunidad”, sentenció la también activista LGTB.

En esa línea, la abogada de 57 años lamentó el escenario que hoy vive el país, por lo que arguyó que el sentir de la ciudadanía es el reflejo de un Estado ausente y de la mezquindad de una clase política hacia las regiones.

No obstante, cuestionó la falta de amor a la patria por parte del electorado peruano, debido a que se eligió a dos aspirantes a la presidencia del Perú que pertenecen “a organizaciones políticas ligadas a actos de corrupción y delincuencia”.

