Sociedad Nacional de Industrias acepta reunirse con Perú Libre

La Sociedad Nacional de Industrias aceptó reunirse con representantes del partido Perú Libre para dialogar sobre las propuestas que tienen en caso Pedro Castillo llegue a la presidencia de la República en la segunda vuelta electoral.

A través de sus redes sociales, el gremio industrial anunció que, siguiendo sus valores democráticos y su compromiso con todas las empresas aceptó la reunión. Asimismo, se mostraron a la expectativa contar con el mismo espacio de diálogo con Fuerza Popular.

“La SNI en línea con sus valores democráticos y su compromiso con las micro, pequeñas, medianas y gran empresa; a solicitud del partido Perú Libre acepta la reunión propuesta. De igual forma, espera contar con el mismo espacio de diálogo con el partido Fuerza Popular”, indicó la SIN en su cuenta de Twitter.

En la víspera, Castillo manifestó a la prensa que desde este jueves 15 de abril el comando de su partido en Lima comenzaría a contactar a organizaciones y partidos con el objetivo de generar alianzas para la segunda instancia electoral contra Keiko Fujimori.

“Creemos importante que eso lo maneje el comando en Lima. Saludo al comando, no estamos perdiendo el tiempo, hay otras organizaciones y movimientos sociales, como los gremios de transportistas que están aceptando conversar”, indicó el último miércoles desde Cajamarca.

Respecto a las alianzas que planeas realizar Fuerza Popular para conseguir ganar los comicios, lo único que dijeron desde la organización fue que estaban dialogando con partidos que siguen su línea, como Avanza País y Hernando de Soto.

Castillo inicia campaña

Castillo, tras conseguir el primer lugar en las Elecciones Generales 2021 y pasar a la segunda vuelta. Durante su discurso en la plaza de Armas de la provincia de Chota, Cajamarca, sostuvo solución para los problemas del país no radican en la violencia, ni en la indiferencia, y enfatizó en la importancia de llegar a consensos con las demás fuerzas políticas

“Hoy empieza nuestro recorrido. El Perú no se arregla a cañonazos, no se arregla con indiferencias. Hoy queremos ver que los candidatos que no pasaron a la segunda vuelta se sienten a conversar con nosotros. Vamos a llamar a sus bases, a las organizaciones del país, porque es la gran oportunidad que el país está esperado”, indicó.

