Pérez: “Me preocupa que quien puede ser presidenta es acusada por delitos graves”

El fiscal José Domingo Pérez afirmó estar preocupado ante la posibilidad de que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, asuma la presidencia y gane las elecciones en segunda vuelta contra el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, debido a que la hija de exdictador es acusada por delitos graves, entre ellos ser presuntamente cabecilla de una organización criminal.

“ Me preocupa porque quien puede ser presidenta de la República es una acusada por delitos graves de lavado de activos , obstrucción a la justifica, falsa declaración en proceso administrativo”, señaló el fiscal del Equipo Especial Lava Jato.

Asimismo, Domingo Pérez dijo estar preocupado por su familia y por todos los involucrados en las denuncias contra Fujimori, entre ellos los fiscales del Equipo Especial, testigos y colaboradores eficaces.

“Es un escenario que preocupa. Me preocupa a mí. Entiendo que preocupa a quienes estamos como fiscales ejerciendo esta labor en el Equipo Especial. Me preocupa por los testigos. Me preocupa por los colaboradores eficaces. Me preocupa por mi familia ”, afirmó.

Hizo hincapié también en que la candidata de Fuerza Popular y sus allegados han intimidado, amenazado y han actuado de modo tal que entorpecen el desarrollo normal de un proceso.

Keiko y el grupo que la rodea “han incurrido en conductas que han enfrentado el regular y normal desarrollo de lo que es un proceso penal y que tiene como corolario esta mención que ella me hace indicando en el audio y video que graba de que me va a enfrentar y que yo habría tirado la toalla de mi carrera judicial, situación que es una intimidación y una amenaza , que en un estado de derecho entendemos que quienes son acusados deberían respetar a quien está ejerciendo una función pública”, finalizó.

