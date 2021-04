Susel Paredes, virtual congresista del Partido Morado, manifestó que la derrota del candidato de su agrupación política en estas Elecciones Generales 2021 fue producto de la asociación entre él y el presidente Francisco Sagasti, quien era parte de la bancada morada.

“En la crisis que se produce entra el señor Sagasti y todos sabemos que el poder desgasta, y cuando alguien está en el poder es el blanco de todas las críticas . Por supuesto que hay errores y autocríticas qué hacer, pero también no podemos negar que todos los partidos que tienen a un gobernante de su partido en el poder siempre son afectados con el voto”, declaró en Canal N.

Al ser consultada si considera que fue un error de Guzmán no haberle brindado a Sagasti sus ideas de plan de gobierno que iba a aplicar si asumía la presidencia, Paredes consideró que no lo fue, ya que buscaban mantener la neutralidad entre ambos y separar al candidato del Ejecutivo.

“No porque es un gobierno de transición y emergencia, el partido no debe intervenir. A mí me parece que está bien así, porque este es un gobierno que ha convocado técnicos de distintas fuerzas políticas (...). Ese fue el compromiso, tener muy clara la distancia entre el partido y el gobierno. Y se cumplió, así fue, no nos benefició pero era un compromiso para garantizar la neutralidad”, afirmó.

Susel Paredes criticó estrategia comunicacional del gobierno

Susel Paredes destacó que el gobierno de Sagasti haya logrado concretar la compra de 48 millones de vacunas contra la COVID-19, ya que el expresidente Vizcarra no cerró negociaciones con ninguna farmacéutica para ello. De otro lado, criticó la estrategia comunicacional de su gobierno.

“Yo he criticado y lo vuelvo a criticar es que no hay una estrategia comunicacional que haya permitido a la ciudadanía entender qué es lo que está pasando. Porque tampoco podemos echarle la culpa al gobierno de Sagasti por los 30 años de abandono en la salud ”, sentenció la virtual congresista.

