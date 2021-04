La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció que su defensa presentó un nuevo permiso al juez Víctor Zúñiga Urday para que pueda viajar al interior del país como parte de su campaña por la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

La lideresa del partido fujimorista hizo este pedido luego de que se le venciera el plazo otorgado por el mismo Víctor Zúñiga entre el 21 de marzo y el 12 de abril tras concluir la primera vuelta.

“A partir de ahora, lo que me toca es salir a tocar puertas y corazones para aquellos que todavía no confían en mi candidatura, pero como todos ustedes saben, yo no puedo viajar si no tengo el permiso del juez Zúñiga. Es por eso que hoy hemos presentado con mi defensa una solicitud para poder iniciar mis viajes a todas las regiones de nuestro país ”, manifestó durante una conferencia de prensa el último miércoles.

Anteriormente, la Corte Superior de Justicia decretó reserva de los pedidos anteriores realizados por la defensa de Fujimori Higuchi hasta que se resuelva la recusación contra dicho magistrado.

No obstante, el pasado 26 de marzo, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Especializada en Crimen Organizado declaró improcedente la recusación contra Zúñiga Urday, encargado de ver el caso Cócteles que involucra a Keiko Fujimori.

En la actualidad, la hija del exdictador Alberto Fujimori tiene libertad con restricciones, en el marco de la investigación que le realiza el Ministerio Público por el presunto delito de lavado de activos agravado por organización criminal y obstrucción a la justicia. Por lo que la Fiscalía ha solicitado 30 años de prisión en su contra.

Cabe mencionar que en el cierre del debate presidencial organizado por América TV y Canal N, la candidata indicó que horas antes había recibido una resolución judicial que señalaba que ya no podría viajar por el país.

Sin embargo, según una resolución del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, se había decretado reservar la solicitud realizada por la defensa de Fujimori Higuchi, debido a que el juez Zúñiga se encontraba recusado en ese momento.

