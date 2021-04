Con el 99% de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y su inamovible segundo lugar, al cierre de esta nota, Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, tenía su pase asegurado a la segunda vuelta.

Por eso, ayer dio una declaración en su local de Paseo Colón, con música reflexiva de fondo, iniciando su discurso citando a Eclesiastés en la Biblia y detallando y explicando a sus seguidores por qué deben votar por ella en este proceso.

Fujimori Higuchi puso sus cartas sobre la mesa, en vista de que disputará el sillón presidencial con su rival de Perú Libre (PK), Pedro Castillo Terrones. La candidata fujimorista señaló que no iba a caer en el morbo de atacar a su contrincante y comparó sus propuestas con las del postulante de izquierda .

“El oponente ha planteado la vieja tesis comunista de la lucha de clases, el odio y la confrontación. Nosotros no vamos a hacer eso”, zanjó. Y continuó destacando sus diferencias: “Yo propongo generar riqueza, no pobreza; yo propongo promover la micro y pequeña empresa, no estatizarla; propongo que el Perú sea un país del primer mundo, no Corea del Norte; propongo un modelo de economía social de mercado, no marxismo; propongo que nos demos la mano, no la lucha de clases”, refirió la hija del exdictador Alberto Fujimori.

La candidata investigada por lavado de activos en el caso Lava Jato sostuvo que no iba a “terruquear” a su oponente y que se abocará en esta segunda vuelta a promover un debate de ideas. “Hay que elegir entre dos modelos totalmente opuestos. Está claro que nunca antes la izquierda radical ha estado tan cerca de llegar al poder”, sentenció.

Fujimori Higuchi luego pasó a invocar alianzas. “Aquí no se trata de personas, de Keiko, de Hernando de Soto, de Ollanta Humala, de Verónika Mendoza, aquí se trata del país que queremos dejarles a nuestros hijos”, dijo. Después anunció que saldrá a tocar las puertas de los pobladores de las regiones con menos recursos. Pedirá permiso al juez Víctor Zúñiga para poder viajar.

Pendiente. López Aliaga ha sido crítico con Lava Jato. Fujimori es investigada en ese caso. Foto: Aldair Mejía/La República

La lideresa naranja discrepó de que el aspirante de Perú Libre asegure que cuenta con el respaldo de los más necesitados en regiones. “Tampoco es cierto que usted se atribuya la representación de los peruanos más humildes. Usted se olvida de que el fujimorismo fue el que trabajó por los más humildes del país”, alegó.

Y así cerró su calculada presentación. No respondió preguntas de la prensa.

El camino de Castillo

El candidato presidencial Pedro Castillo, por otro lado, desde su natal Chota, Cajamarca, exhortó a sus adeptos a deslindar de los prejuicios que abundan contra su participación y sus propuestas de gobierno.

“Invoco al pueblo peruano a no pisar el palito, a no creer en fantasmas, invoco al pueblo peruano a que hay que desmentir y condenar y decir que no somos terroristas ni comunistas. Yo no sé en qué país viven estos de cuello y corbata, yo no sé qué pueblo está detrás de ellos. A ellos les importa un pepino que el pueblo no coma, y por eso estamos acá para salir adelante y devolverle dignidad al pueblo”, exclamó.

El dato. Pedro Castillo se mantiene en su bastión de Chota, en Cajamarca. Desde ahí alista su campaña y rechaza las acusaciones de sus rivales. Foto: difusión

El también dirigente magisterial recalcó que “ el verdadero terrorismo es el hambre, el abandono y la corrupción ”.

Además, invocó a los empresarios a que apuesten por nuestro país sin temor, en caso resulte ser elegido presidente de la República.

“Tendrán seguridad jurídica y potenciales económicos. Hemos puesto en agenda la revisión de contratos con las empresas transnacionales y vamos a dar prioridad a las empresas nacionales, a la economía de la patria”, enfatizó.

En busca de alianzas

El jefe de campaña y secretario general de Perú Libre en Lima, Richard Rojas, recalcó que conversarán con todas las vertientes políticas en este periodo electoral.

Incluso con Juntos por el Perú y Nuevo Perú, agrupaciones con las que tienen diferencias y a la vez coincidencias programáticas, como el cambio de la Constitución.

A la espera. Verónika Mendoza tiene dudas sobre Castillo, pero no piensa apoyar a Fujimori. Foto: EFE

“Nosotros siempre hemos llamado a la unidad de la izquierda. Rivalidad nunca ha habido. Siempre ha habido conversaciones. Nuestra posición ha sido que siempre estamos con las bases. Vamos a dialogar con todos los gremios y bases de todas las organizaciones”, adelantó Rojas.

El domingo 18, Castillo Terrones llegará a Lima en busca de poder convencer a más simpatizantes.

Aliado. Hernando de Soto, invitado por Keiko Fujimori a formar una coalición. Foto: Antonio Melgarejo/La República

Ni juntos los dos nos representan

Enfoque por: Giovanna Peñaflor, directora de Imasen

Normalmente se analiza el proceso electoral sobre la base de los votos válidos. Esta costumbre ha llevado a muchos errores. Por ello, es importante subrayar algunas cifras sobre la base de los electores hábiles: 29,6% no fue a votar, aunque somos un país donde es obligatorio hacerlo.

Si a ello le sumamos el 12,7% que votó en blanco/viciado, concluimos que aproximadamente a un 42,8% de los peruanos que pueden votar no le satisfizo ninguna de las opciones presentadas . Siempre sobre electores hábiles, Perú Libre tiene aproximadamente el 11% y Keiko Fujimori 7%.

Queda claro que espacio para crecer hay, pero no lo es que sumar a perro, pericote y gato vaya a atraer el voto de nuevos electores. En política hay muchas sumas que restan.

El pedido de Verónika Mendoza a favor de PPK lo ayudó a ganar, pero solo porque él había avanzado lo suficiente para encarnar el antifujimorismo.

Hoy, ¿cuál de los candidatos que no ha entrado en la segunda vuelta tiene esa fuerza dirimente? Ninguno. Lo que no quiere decir que no sea necesario para los dos lograr adhesiones para establecer una narrativa que les permita bajar el miedo que generan en la mayoría de electores.

Marca distancia. Yonhy Lescano no avala a Keiko Fujimori ni a Pedro Castillo. Foto: Archivo La República

Organizaciones evalúan por quién apostar

Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú, y Álvaro Campana, secretario general de Nuevo Perú, reconocen que existen puntos en común con Perú Libre, partido con el que postula Pedro Castillo. Sin embargo, aún faltan resolver algunas discrepancias.

“Es necesario poner estos temas sobre la mesa para construir un gran consenso popular y democrático para salir de esta crisis y cerrarle el paso a una salida no solo autoritaria, sino reaccionaria”, refirió Campana.

El CEN Sutep de Patria Roja dejó a sus delegados en libertad de decidir si respaldan o no a Castillo, quien fue su rival en la huelga del 2017.

En el Partido Morado aguardan resolver el dilema de su ingreso al Congreso y la valla electoral para pronunciarse. Mientras que Alianza para el Progreso (APP), partido de César Acuña, anunciará el viernes 16 por quién se inclina.

Reacciones

Roberto Sánchez , Juntos por el Perú

“Es evidente, nosotros reconocemos coincidencias encontradas (con Perú Libre) en el proceso constituyente, en nuevas reglas, garantizando que la salud, la vacunación y la reactivación sean la prioridad”.

Mesías Guevara, Acción Popular

“Yo pienso que debemos escuchar a los dos candidatos. Asimismo, debemos invitarlos a que expongan ante los gobernadores regionales cuáles son sus propuestas para saber qué plantean en descentralización”.

Infografía-La República.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.