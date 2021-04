Castillo: “Perú no se arregla a cañonazos, no se arregla con indiferencias”

El candidato a la presidencia por Perú Libre, Pedro Castillo, dio inicio a su campaña electoral luego de ocupar el primer lugar en las Elecciones Generales 2021 y pasar a la segunda vuelta. Durante su discurso en la plaza de Armas de la provincia de Chota, Cajamarca, afirmó que la solución para los problemas del país no radican ni en la violencia, ni en la indiferencia, y remarcó la importancia de llegar a consensos con las demás fuerzas políticas

“Hoy empieza nuestro recorrido. El Perú no se arregla a cañonazos, no se arregla con indiferencias . Hoy queremos ver que los candidatos que no pasaron a la segunda vuelta se sienten a conversar con nosotros. Vamos a llamar a sus bases, a las organizaciones del país, porque es la gran oportunidad que el país está esperado”, señaló.

Castillo enfatizó en que en esta fase se concentrará en mantener el diálogo con los demás partidos con el fin de concretar acuerdos en beneficio de la nación.

“Creemos importante que eso lo maneje el comando en Lima. Saludo al comando; no estamos perdiendo el tiempo. Hay otras organizaciones y movimientos sociales, como los gremios de transportistas, que están aceptando conversar”, señaló Castillo para la prensa.

Castillo: “Los micro y pequeños empresarios tendrán todo el respaldo administrativo, legal y económico”

Desde Cajamarca, Pedro Castillo, aspirante a la presidencia por Perú Libre, se manifestó sobre la empresa privada nacional y resaltó que le dará la confianza para que puedan invertir en el país. Asimismo, señaló que respaldarán a los dueños de las micro y pequeñas empresas para ayudar a potenciar la economía.

“Le daremos a la empresa nacional para que haga todo el esfuerzo de generar empleo, oportunidades. He visto que hay empresas nacionales que han sido discriminadas. En nuestro gobierno tendrán prioridad. Los micro y pequeños empresarios tendrán todo el respaldo administrativo, legal y económico para potenciar a la economía”, sostuvo.

