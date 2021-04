Castillo anuncia diálogo con López y De Soto de cara a la segunda vuelta

El candidato a la presidencia de Perú Libre, Pedro Castillo, se manifestó respecto a las conversaciones que ha tenido con expostulantes y a las reuniones que ha concertado con ellos, además de organizaciones y partidos con el objetivo de dialogar y generar alianzas para la segunda vuelta electoral.

Castillo reveló que ha tenido llamadas telefónicas con el líder de Renovación Popular, Rafael López, y el excandidato de Avanza País, Hernando de Soto, quienes quedaron en tercer y cuarto lugar, respectivamente, en los últimos comicios.

“ El lunes empieza nuestro diálogo en Lima. Saludo al señor López Aliaga, hemos tenido unas llamadas telefónicas y también hemos conversado con el señor Hernando de Soto . Vamos a conversar la semana entrante con personal de Juntos por el Perú y también con otras organizaciones”, señaló para la prensa desde Cajamarca.

En ese sentido, mostró su consideración con los políticos y organizaciones que buscan dialogar, pues aseguró que de ese modo están haciendo un bien por el futuro del país.

“Mi respeto y consideración con este grupo porque se está deponiendo otras actitudes y qué bien por el Perú, qué bien por el país. Desde cualquier cantera donde nos encontremos tenemos que asumir una postura responsable para el país”, sostuvo.

Por otro lado, Castillo se pronunció sobre los proyectos mineros Conga y Tía María e indicó que llegar a Palacio de Gobierno estos no se aplicarán.

“ No van y nunca van a ir (estos proyectos mineros) . Como rondero y como luchador social, he defendido los colchones acuíferos. Yo he visto morir a mis hermanos ronderos en Bambamarca, en Celendín. Hay que respetar. La extracción minera tiene que darse donde la naturaleza y la población lo permita”, aseveró.

SIN acepta reunirse con Perú Libre

La Sociedad Nacional de Industrias (SIN) aceptó reunirse con representantes del partido Perú Libre para dialogar sobre las propuestas vigentes en caso de que Pedro Castillo llegue a la presidencia de la República tras la segunda vuelta.

El gremio industrial anunció que aceptó la reunión mediante un comunicado. Asimismo, se mostró a la expectativa de contar con el mismo espacio de diálogo con Fuerza Popular.

“La SNI, en línea con sus valores democráticos y su compromiso con las micro, pequeñas, medianas y gran empresa, a solicitud del partido Perú Libre, acepta la reunión propuesta. De igual forma, espera contar con el mismo espacio de diálogo con el partido Fuerza Popular”, indicó la SIN en su cuenta de Twitter.

